Эстония намерена первой в мире оформить конфискацию российских активов

По состоянию на конец 2023 года, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму в 34,5 млн евро. Эту небольшую по санкционным меркам сумму Эстония желает направить на нужды Украины.

С соответствующей законодательной инициативой, позволяющей отчуждать и реализовывать замороженную собственность санкционированных россиян, выступило Министерство иностранных дел.

Эстония намерена стать первым в мире государством, которое узаконит такого рода конфискацию имущества.

Страны Евросоюза сегодня также приняли решение, что процентные доходы, полученные от замороженных активов России, будут использованы в пользу Украины.

- Парламентарии многих стран обращаются ко мне с просьбой снабдить их переводом нашего законопроекта. Эстония, как страна, непосредственно граничащая с Россией, просто обязана быть смелой и делать все возможное для приближения победы Украины, - сказал председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200).

Третье и последнее чтение законопроекта запланировано на следующую неделю.