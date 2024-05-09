Президент Алар Карис в Ида-Вирумаа: Мирная Европа опирается на единство и готовность его защищать

В четверг президент Алар Карис откроет в Нарва-Йыэсуу бизнес-конференцию "Будущее уже здесь" и выступит со вступительной речью на концерте в честь Дня Европы в Нарве.

Глава государства также встретится с молодыми жителями Нарвы, чтобы поговорить о том, как они понимают настоящее своего региона и каким, по их мнению, будет его будущее.

В заявлении, сделанном утром в День Европы, президент отметил, что Европейский Союз, как антивоенная идея, преуспел в поддержании мира в своих границах. После Второй мировой войны ни одна страна Европейского Союза не воевала с другой, и никто в Европе не напал на нас с войной.

"Мирная Европа опирается на свободу и демократию. Все начинается со свободы людей и стран делать собственный выбор, в том числе и тот, который определяет их членство в международных организациях, в том числе в Европейском Союзе", - сказал Алар Карис.

Президент отметил, что трагично то, что именно эту свободу кремлевский режим хочет задушить в Украине, которую он пытается уничтожить с помощью российских танков и ракет, иранских беспилотников и северокорейских ракет, а также с помощью ядерных угроз. "Сегодняшнее время требует наших усилий, чтобы положить конец войне в Европе - помочь Украине защитить свою свободу на поле боя. Россия навязала Украине жестокую войну. Никто не должен навязывать ей несправедливый мир", - сказал он, добавив, что, не защитив свободу в Европе, мы потеряем Европу такой, какой мы ее чувствуем.

Карис сказал, что военные преступления Путина, его генералов и его армии в Украине делают нас порочными. "Но эта праведная жестокость не должна превращаться в коллективное обвинение той или иной местной общины. В Эстонии могут сочетаться разные мнения и национальности, если мы разделяем одни и те же ценности и все являемся соотечественниками. В этом суть Европы и нашей свободы", - заявил он.