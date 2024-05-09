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Нарвский пенсионер отдал мошеннику в руки более 18 тысяч евро

Северное побережье
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Банкомат. Снимок иллюстративный.
Банкомат. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

8 мая в полицию обратился 71-летний мужчина, проживающий в Нарве, которому позвонил преступник, представившийся оператором связи Telia. По словам мошенника, у мужчины заканчивался договор на оказание услуг связи, и ему прислали договор на его продление. После этого на телефон мужчины пришло сообщение, где он ввел свои ПИН-коды. 

Тогда мужчине позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на его счете проводились подозрительные операции и мошенники увели с его счета крупную сумму денег.

Злоумышленник сообщил мужчине, что банк компенсирует ему эту потерю, но чтобы поймать мошенников, мужчине необходимо пойти в банк, снять наличные и передать их человеку на парковке.

Мужчина так и сделал, но, отдав деньги, понял, что попал в лапы мошенников и потерял 18 200 евро.

Подробности дела о мошенничестве разъяснит полиция в ходе уголовного производства.

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Нарва
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