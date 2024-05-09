Нарвский пенсионер отдал мошеннику в руки более 18 тысяч евро

8 мая в полицию обратился 71-летний мужчина, проживающий в Нарве, которому позвонил преступник, представившийся оператором связи Telia. По словам мошенника, у мужчины заканчивался договор на оказание услуг связи, и ему прислали договор на его продление. После этого на телефон мужчины пришло сообщение, где он ввел свои ПИН-коды.