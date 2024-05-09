Правительство приостановит выдачу новых разрешений на добычу сланца

С целью достичь климатической нейтральности к 2050 году Министерством климата разрабатывается законопроект, который установит общие рамки для достижения поставленных целей. Учитывая, что 45% парниковых газов в Эстонии образуется при переработке сланца, выдачу разрешений на строительство новых сланцевых шахт необходимо приостановить, пока разрабатываются рамки климатических целей. Текущая деятельность сланцевых компаний не ограничивается приостановлением разрешительной процедуры.

- При наличии действующих разрешений на добычу общие запасы сланца составляют до 247 миллионов тонн. Годовой объем добычи в Эстонии составляет около 10 миллионов тонн. Это означает, что только поставок, предусмотренных разрешениями, сланцевым компаниям хватит примерно на 25 лет, - заявил министр климата Кристен Михал. Он также отметил, что прямо сейчас в обработке заявки на получение прав на добычу еще 680 миллионов тонн запасов сланца. Этого будет достаточно на гораздо более длительный период, чем до 2050 года.

Как отмечается в сообщении Министерства климата, на время приостановки делопроизводства компании располагают достаточными запасами сланца. Например, у Enefit резерв составляет 173 миллиона тонн, у VKG - 62 миллиона тонн, у Kiviõli Chemical Industry - 9 миллионов тонн. Компании с меньшими запасами при наличии действующего разрешения смогут иметь запасы на срок до пяти лет.

Исключения допускаются, если желательно расширить территорию, прилегающую к существующей шахте, и разрешение уже имеется. Государство также не будет продлевать срок действия разрешений на расширяемые территории до 2026 года. Исключения делаются лишь в том случае, если это позволит более целесообразно добывать сланец из недр и делать это в соответствии с экологическими требованиями.