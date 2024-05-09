Количество иностранных туристов за год в Ида-Вирумаа увеличилось на треть

В марте в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 115 700 зарубежных и 121 700 местных туристов, что на 5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Больше всего гостей прибыло из соседних стран: 44 000 туристов из Финляндии и 25 100 туристов из Латвии. Из Литвы Эстонию посетило более 4800 человек, из Германии - 4600 и из Великобритании - около 4500.

Количество внутренних туристов в Ида-Вирумаа снизилось за год на один процент, зато гостей из-за рубежа стало больше на 33%.

За март туристами было использовано почти 21 000 номеров и 47 400 кроватей - более 40% доступных номеров. Стоимость ночлега в Эстонии составила в среднем 42 евро в сутки на человека, что на 1 евро дешевле, чем в марте 2023 года, однако на 6 евро дороже, чем перед кризисом в марте 2019 года.