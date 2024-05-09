Эстония заняла второе место в ЕС по спаду розничной торговли

Наибольшее снижение розничных продаж в марте в годовом сравнении наблюдалось в Бельгии (-4,6%), Эстонии (-2,3%) и Австрии (-2,0%), сообщает "Евростат".

Среди государств-членов, по которым доступны данные, самый высокий годовой прирост общего объема розничной торговли был зафиксирован в Польше (+14,8%), Люксембурге (+10,3%) и Хорватии (+8,9%).

В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года объем розничной торговли с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,8% в еврозоне и на 1,2% в ЕС.

Среди государств-членов, по которым доступны данные, самый высокий ежемесячный прирост общего объема розничной торговли в месячном сравнении был зафиксирован в Польше (+7,3%), на Кипре (+4,8%) и Венгрии (+2,0%). Наибольшее снижение наблюдалось в Швеции (-1,8%), на Мальте (-1,0%) и в Австрии (-0,8%).

В Эстонии в месячном сравнении был зафиксирован рост розничной торговли в размере 0,5%.