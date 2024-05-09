Выступая в четверг на Ратушной площади Нарвы на открытии концерта, посвященного Дню Европы, президент Эстонии Алар Карис заявил, что именно в Нарве начинается Европейский союз и свобода.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис открыл посвященный Дню Европы концерт в Нарве речью о значимости свободы
"День Европы - это день свободы и мира. Именно из этих ценностей - свободы, мира, сотрудничества - черпает свою силу Евросоюз. Тот самый Европейский союз, который начинается здесь, в Нарве, и простирается от западного конца Португалии и финско-норвежской границы до острова Крит", - передает слова Кариса RusPostimees.
"450 миллионов наших людей получают преимущества демократии и экономического благополучия, свободной и мирной Европы, где каждое государство-член имеет равный голос", - добавил президент.
Карис подчеркнул, что Эстония обязана поддерживать Украину в трудные времена: "Вот почему мы помогаем Украине защитить себя. Потому что если у кого-то в Европе отбирают свободу, то часть своей свободы теряет вся Европа. Давайте помнить об этом сегодня".
"Европейский союз начинается в Нарве. Свобода начинается в Нарве. У нас в Эстонии есть повод всем этим гордиться", - сказал президент Карис.