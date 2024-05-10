Российские гибридные атаки все чаще становятся причиной опасных инцидентов в небе над Эстонией

Также сообщается о сбоях в работе GPS в приграничных районах, например, с беспилотниками в Кохтла-Ярве, Ийзаку и Нарве.

Гибридная деятельность России является растущей проблемой в Европе и других странах. На этой неделе несколько европейских стран вызвали высокопоставленных российских дипломатов в связи с гибридными и кибератаками под руководством России.