В конце апреля самолет авиакомпании Finnair, выполнявший рейс Хельсинки - Тарту, был вынужден дважды возвращаться из-за помех в сети спутникового позиционирования GPS, вызванных российским вмешательством, пишет RusPostimees.
Российские гибридные атаки все чаще становятся причиной опасных инцидентов в небе над Эстонией
Также сообщается о сбоях в работе GPS в приграничных районах, например, с беспилотниками в Кохтла-Ярве, Ийзаку и Нарве.
Гибридная деятельность России является растущей проблемой в Европе и других странах. На этой неделе несколько европейских стран вызвали высокопоставленных российских дипломатов в связи с гибридными и кибератаками под руководством России.