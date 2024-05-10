Под видом обезболивающих в Эстонии продают смертельные таблетки

Оксикодон - это сильнодействующий обезболивающий препарат, который можно получить только по рецепту врача. Метонитазен - это схожий с фентанилом крайне опасный синтетический опиоид.

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро пояснил, что одна поддельная таблетка содержит примерно 28 доз.

- Это значит, что человек может умереть от принятия лишь одной таблетки. Так, например, до нас дошла информация, что человек принял 1/8 приобретенной на черном рынке таблетки, что привело к передозировке, - сказал Пикаро.

В конце марта полиция также обнаружила похожую таблетку при задержании одного наркопреступника. "Эти случаи - первые знаки опасной тенденции, появившейся в других странах, когда злоумышленники распространяют синтетические опиоиды под видом рецептурных таблеток. Такой способ распространения особенно опасен, поскольку визуально таблетки сложно отличить и риск передозировки очень высок. Нам пока не удалось установить происхождение поддельных таблеток или распространяющих их преступников, некоторые из которых также активны в группах социальных сетей, например, в Telegram. Мы работаем над тем, чтобы поймать преступников и положить конец их деятельности", - рассказал Пикаро.

Пикаро напоминает, что рецептурные лекарства не просто так выписываются врачом и их ни в коем случае нельзя покупать в социальных сетях. "Продажа этих самых таблеток подтверждает, что покупатель никогда не может быть уверен в том, что на самом деле содержится в продаваемых дилером наркотиках или лекарствах. Перед преступниками никогда не стоит цель помочь или вылечить, они лишь зарабатывают на здоровье людей", - пояснил он.

Если вы располагаете информацией о наркопреступлениях, свяжитесь с полицией по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee или по номеру 6124465.