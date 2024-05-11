Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило конкурс госпоставки на посадку цветов и уход за ними во всех частях города в текущем году. Победителем стала таллиннская фирма "MLJ Haljastus", выразившая готовность выполнить работы за 72 тысячи евро (с НДС).
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В Кохтла-Ярве вновь высадят тысячи летних цветов
Летних цветов по количеству высадят примерно столько же, сколько в прошлом году, но, по словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Александра Кейвабу, так как прошлой весной больше внимания уделили Ахтмеской части города, нынче больше цветов достанется Ярвеской части - 3,5 тысячи новых растений. Украсят клумбы и в малых частях города - Ору, Сомпа и Кукрузе.