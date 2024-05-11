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В Кохтла-Ярве вновь высадят тысячи летних цветов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Клумбы на Кескаллеэ уже ждут высадки летних цветов, а пока глаз прохожих радуют первоцветы и многолетники.
Клумбы на Кескаллеэ уже ждут высадки летних цветов, а пока глаз прохожих радуют первоцветы и многолетники. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило конкурс госпоставки на посадку цветов и уход за ними во всех частях города в текущем году. Победителем стала таллиннская фирма "MLJ Haljastus", выразившая готовность выполнить работы за 72 тысячи евро (с НДС).

Летних цветов по количеству высадят примерно столько же, сколько в прошлом году, но, по словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Александра Кейвабу, так как прошлой весной больше внимания уделили Ахтмеской части города, нынче больше цветов достанется Ярвеской части - 3,5 тысячи новых растений. Украсят клумбы и в малых частях города - Ору, Сомпа и Кукрузе.

Город, как и в прошлом году, экономит на весенних посадках, но это не значит, что клумбы и вазоны остаются пустыми до лета - здесь уже распустились рано цветущие тюльпаны, нарциссы и крокусы, луковицы которых были высажены осенью в разных уголках города и цветение которых обычно начинается сразу после того, как сойдет снег.

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