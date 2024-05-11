Пеэтер Тали: Деятельность Московской церкви в Эстонии должна прекратиться

В Московской церкви поклоняются не Богу, а кремлевским империалистическим великорусским амбициям. К сожалению, Кремлю своей деятельностью по оказанию влияния по-прежнему удается через эстонские организации Московской церкви сегрегировать и раскалывать эстонское общество.

В конце марта церковь организовала в Москве конгресс Всемирного русского народного собора и одобрила документ "Настоящее и будущее Русского мира". Российский патриарх Кирилл, которого даже публичные источники напрямую связывают с КГБ и его последователем ФСБ, объявил российскую агрессию, которая до сих пор была, так сказать, военной операцией, священной войной. Более того, с точки зрения русской церкви Россия находится в состоянии священной войны с коллективным Западом и глобализмом. Украинского народа, мол, не существует, и так называемый Русский мир находится там, где это нужно Кремлю. И Российская империя должна в любом случае расшириться.

Заявление главы русской церкви оправдывает цели Путина в первую очередь по уничтожению украинского государства, а затем - восстановлению Российской империи и увеличению зоны влияния Кремля. Можно спокойно поставить знак равенства между российским главой церкви и призывающими к джихаду радикальными муллами исламских экстремистов. Бога тут нет, и нет смысла его искать. Есть нечестивое использование религии и верующих в империалистических целях и для получения личной выгоды.