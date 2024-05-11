ОПРОС Что для вас значит день 9 мая?

Фото: Peeter Lilleväli Эрик СЕЧКОВ, управляющий: - Праздник. День Европы. Специально никаких мероприятий нет, но на душе хорошо. Сегодня вечером еду на собрание партии, но надеюсь успеть посмотреть второй полуфинал "Евровидения", поболеть за эстонскую группу. Это и будет праздничный вечер.

Фото: Peeter Lilleväli Артур КОРЕПАНОВ, руководитель футбольной школы: - Для меня сегодня самый обычный календарный день, работаю. Будут тренировки. Девятое мая никогда не отмечал, в школьное время активно пропагандировали 9 мая как День Победы, но для меня это не было чем-то значимым, если и участвовал в каких-то мероприятиях, то лишь потому, что говорили "надо". Сегодня в календаре значок флага напомнил, что это День Европы. Никак не планирую отмечать - все, как всегда.

Фото: Peeter Lilleväli Сергей ШАПОВАЛОВ, сварщик: - Как всегда, 9 мая в семье отмечаем День Победы. Чту всех предков, которые сражались с фашизмом, злом. Уважаю всех ветеранов войны, неважно, на какой стороне они воевали, главное - за мир. День Европы тоже важный праздник. Вечером, может быть, тортик купим, чаю попьем, своих вспомним.

Фото: Peeter Lilleväli Реа ТАММ, пенсионер: - Весна, солнышко светит - уже большая радость. 3 мая мне исполнилось 87 лет. На волне этого события немножко и сегодня. День Европы - праздник. Купила пирожки с морковью, бульон сварю, то есть мой стол будет сегодня чуть-чуть другим, праздничным. Вот и все.

Фото: Peeter Lilleväli Аннели БОГЕНС, педагог: - Сейчас самая главная радость от того, что весна пришла, солнце светит. Это уже создает праздничное настроение. Конечно, День Европы - праздник, так как я в школе работаю, много говорим об этом. Но ничего особенного не планирую - просто еще один красивый весенний день.