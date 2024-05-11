Мама года Оксана Дроздова: "Моя цель - вырастить здоровых, спокойных и счастливых детей"

"Мама года города Кохтла-Ярве - 2024"

Оксана Дроздова (41) родилась и выросла в Кохтла-Ярве, после окончания университета начала свою карьеру в качестве инспектора в Вируском уездном суде, позже семь лет была социальным работником в Вируской тюрьме. С 2017 года трудится консультантом Эстонской кассы по безработице. В семье трое детей: старший - Эдуард - абитуриент Йыхвиской гимназии, двое - Давид и Демид - посещают детский сад "Кирью-Мирью".