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Мама года Оксана Дроздова: "Моя цель - вырастить здоровых, спокойных и счастливых детей"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Оксана и Валентин Дроздовы стараются растить детей в добре и безопасности, давая сыновьям право выбора - чем заниматься и кем стать в будущем.
Оксана и Валентин Дроздовы стараются растить детей в добре и безопасности, давая сыновьям право выбора - чем заниматься и кем стать в будущем. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Завтра в Кохтла-Ярвеском центре культуры на концерте, посвященном Дню матери, будут вручать награду матери троих сыновей Оксане Дроздовой, удостоенной титула "Мама года - 2024". Как воспитать достойных детей? Как сделать их счастливыми? Как научить любить свою родину - об этом и многом другом мы поговорили накануне важного для семьи события.

"Мама года города Кохтла-Ярве - 2024"

Оксана Дроздова (41) родилась и выросла в Кохтла-Ярве, после окончания университета начала свою карьеру в качестве инспектора в Вируском уездном суде, позже семь лет была социальным работником в Вируской тюрьме. С 2017 года трудится консультантом Эстонской кассы по безработице. В семье трое детей: старший - Эдуард - абитуриент Йыхвиской гимназии, двое - Давид и Демид - посещают детский сад "Кирью-Мирью".

- Что вы почувствовали, узнав о том, что стали "Мамой года"?

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