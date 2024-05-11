В прошлом году кохтла-ярвеские гимназистки Лийзи Каубер и Ангелика Игошева узнали о существовании мызы Ярве и настолько воодушевились своим открытием, что погрузились в историю бывшей жилой крепости и теперь делятся ею со всеми желающими.
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ИСТОРИЯ ⟩ Лийзи Каубер и Ангелика Игошева: "Нас огорчило, что люди не видят иных причин посетить мызу Ярве, кроме как выбросить мусор"
Интерес начался с того, что юная кохтлаярвеска Ангелика в качестве домашнего задания для урока искусства должна была выбрать интересный объект в своем родном городе и описать его. Прогуливаясь по Кохтла-Ярве и его окрестностям, она обнаружила на окраине города разрушающуюся старинную мызу.