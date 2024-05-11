ИСТОРИЯ Лийзи Каубер и Ангелика Игошева: "Нас огорчило, что люди не видят иных причин посетить мызу Ярве, кроме как выбросить мусор"

Интерес начался с того, что юная кохтлаярвеска Ангелика в качестве домашнего задания для урока искусства должна была выбрать интересный объект в своем родном городе и описать его. Прогуливаясь по Кохтла-Ярве и его окрестностям, она обнаружила на окраине города разрушающуюся старинную мызу.

- Потом мы вместе ехали на поезде в Таллинн и обсуждали эту тему. Идея заняться мызой Ярве родилась именно в поезде. Сама я живу в Мяэтагузе и до прошлого года тоже ничего не знала о мызе Ярве, - вспоминает Лийзи.