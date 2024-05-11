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ИСТОРИЯ Лийзи Каубер и Ангелика Игошева: "Нас огорчило, что люди не видят иных причин посетить мызу Ярве, кроме как выбросить мусор"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Мыза Ярве в 1968 году.
Мыза Ярве в 1968 году. Фото: ROMAN VALDRE

В прошлом году кохтла-ярвеские гимназистки Лийзи Каубер и Ангелика Игошева узнали о существовании мызы Ярве и настолько воодушевились своим открытием, что погрузились в историю бывшей жилой крепости и теперь делятся ею со всеми желающими.

Интерес начался с того, что юная кохтлаярвеска Ангелика в качестве домашнего задания для урока искусства должна была выбрать интересный объект в своем родном городе и описать его. Прогуливаясь по Кохтла-Ярве и его окрестностям, она обнаружила на окраине города разрушающуюся старинную мызу.

- Потом мы вместе ехали на поезде в Таллинн и обсуждали эту тему. Идея заняться мызой Ярве родилась именно в поезде. Сама я живу в Мяэтагузе и до прошлого года тоже ничего не знала о мызе Ярве, - вспоминает Лийзи. 

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