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На терриконе шахты "Estonia" начинает работу парк развлечений

Кюлли Крийс
, журналист
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Такой мототрассы и такого серпантина, ведущего на вершину горы, нет больше нигде в Эстонии.
Такой мототрассы и такого серпантина, ведущего на вершину горы, нет больше нигде в Эстонии. Фото: Risto Paesalu

В последний день мая посетители смогут впервые ознакомиться с новым парком развлечений, который строится на терриконе шахты "Estonia": подняться по длинному пешеходному серпантину, поучаствовать в предлагаемых на горе развлечениях и поболеть за участников беспрецедентного бегового кросса.

С начала года, когда НКО "Estonia Elamuspark" начало развивать идею о мотогоре, об этом много спрашивали, сказал член правления НКО Марек Пеэт.

- На вершину горы всегда можно подняться пешком, и люди туда ходят, но теперь в день открытых дверей мы разрешим людям подняться туда на машине и предложим не только виды, но и развлечения.

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