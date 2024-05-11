На терриконе шахты "Estonia" начинает работу парк развлечений

С начала года, когда НКО "Estonia Elamuspark" начало развивать идею о мотогоре, об этом много спрашивали, сказал член правления НКО Марек Пеэт.

- На вершину горы всегда можно подняться пешком, и люди туда ходят, но теперь в день открытых дверей мы разрешим людям подняться туда на машине и предложим не только виды, но и развлечения.