В последний день мая посетители смогут впервые ознакомиться с новым парком развлечений, который строится на терриконе шахты "Estonia": подняться по длинному пешеходному серпантину, поучаствовать в предлагаемых на горе развлечениях и поболеть за участников беспрецедентного бегового кросса.
Для подписчиков
На терриконе шахты "Estonia" начинает работу парк развлечений
С начала года, когда НКО "Estonia Elamuspark" начало развивать идею о мотогоре, об этом много спрашивали, сказал член правления НКО Марек Пеэт.