Праздник для особых мамочек устроили в центре "Päikesekiir"

НКО "Õnnelik Naine" было создано шесть лет назад с целью научить создавать здоровые семейные отношения, помочь найти настоящее счастье. Четыре года подряд в канун Дня матери энтузиасты и волонтеры проводили благотворительную акцию "Цветы для особых мам".

- Ездили по адресам и поздравляли мам с праздником, ведь если в обычной семье дети готовят какие-то сюрпризы для мам в детсаду или школе, от особенных детей не всегда можно получить знаки внимания, - объясняет лидер "Õnnelik Naine" Мария Попова. - Нам же хочется поблагодарить этих мам, которые находятся в постоянной борьбе за своего ребенка, вдохновить их, чтобы они тоже почувствовали личное послание любви, поняли свою ценность и значимость в обществе.