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Праздник для особых мамочек устроили в центре "Päikesekiir"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Столичный иллюзионист Майкл позабавил фокусами и создал прекрасное настроение.
Столичный иллюзионист Майкл позабавил фокусами и создал прекрасное настроение. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

НКО "Õnnelik Naine" в сотрудничестве с дневным детским центром "Päikesekiir" в пятницу организовали праздник, пригласив мам и бабушек особенных детей, и встреча в неформальной обстановке оставила у гостей много впечатлений.

НКО "Õnnelik Naine" было создано шесть лет назад с целью научить создавать здоровые семейные отношения, помочь найти настоящее счастье. Четыре года подряд в канун Дня матери энтузиасты и волонтеры проводили благотворительную акцию "Цветы для особых мам".

- Ездили по адресам и поздравляли мам с праздником, ведь если в обычной семье дети готовят какие-то сюрпризы для мам в детсаду или школе, от особенных детей не всегда можно получить знаки внимания, - объясняет лидер "Õnnelik Naine" Мария Попова. - Нам же хочется поблагодарить этих мам, которые находятся в постоянной борьбе за своего ребенка, вдохновить их, чтобы они тоже почувствовали личное послание любви, поняли свою ценность и значимость в обществе.

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