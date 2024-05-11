НКО "Õnnelik Naine" в сотрудничестве с дневным детским центром "Päikesekiir" в пятницу организовали праздник, пригласив мам и бабушек особенных детей, и встреча в неформальной обстановке оставила у гостей много впечатлений.
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Праздник для особых мамочек устроили в центре "Päikesekiir"
НКО "Õnnelik Naine" было создано шесть лет назад с целью научить создавать здоровые семейные отношения, помочь найти настоящее счастье. Четыре года подряд в канун Дня матери энтузиасты и волонтеры проводили благотворительную акцию "Цветы для особых мам".