По словам руководителя отдела исследований Организации экономического сотрудничества и развития Луиса де Мелло, из всех стран-членов ОЭСР больше всего от войны в Украине пострадала именно Эстония. И хотя организация ожидает, что в следующем году экономика нашей страны может начать расти на 2,6%, ОЭСР рекомендует вплотную заняться улучшением состояния государственных финансов, пишет dv.ee.
Эстонии рекомендуют ввести новые налоги
ОЭСР прогнозирует, то долговая нагрузка Эстонии вырастет за 15 лет до 40% ВВП, и чтобы смягчить этот удар, ОЭСР рекомендует Эстонии увеличить эффективность ведения дел.
"Эстония уже приняла решение поднять налоги и пересмотреть расходы госбюджета, что хорошо. Однако налог на недвижимость - один из самых эффективных, а в Эстонии он практически не задействуется", - говорит Мелло.
Он также обратил внимание на то, что в эстонском частном секторе мало инноваций и предприятия плохо дигитализированы. По словам Мелло, Эстония в этом вопросе отстает от других стран ОЭСР, и ей следует больше заниматься исследованием и развитием (R&D).
Он приветствует налог на сахар и на автомобили, однако считает, что автоналог нужно сбалансировать расширением и электрификацией общественного транспорта.