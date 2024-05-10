Эстонии рекомендуют ввести новые налоги

ОЭСР прогнозирует, то долговая нагрузка Эстонии вырастет за 15 лет до 40% ВВП, и чтобы смягчить этот удар, ОЭСР рекомендует Эстонии увеличить эффективность ведения дел.

"Эстония уже приняла решение поднять налоги и пересмотреть расходы госбюджета, что хорошо. Однако налог на недвижимость - один из самых эффективных, а в Эстонии он практически не задействуется", - говорит Мелло.

Он также обратил внимание на то, что в эстонском частном секторе мало инноваций и предприятия плохо дигитализированы. По словам Мелло, Эстония в этом вопросе отстает от других стран ОЭСР, и ей следует больше заниматься исследованием и развитием (R&D).

Он приветствует налог на сахар и на автомобили, однако считает, что автоналог нужно сбалансировать расширением и электрификацией общественного транспорта.