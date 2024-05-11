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Новым вице-мэром Кохтла-Ярве может стать Алевтина Ермакова

Эрик Гамзеев
, журналист
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Алевтина Ермакова, сейчас работающая руководителем проектов в учебном центре Керсти Вылу, с большой долей вероятности станет следующим вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам культуры и образования.
Алевтина Ермакова, сейчас работающая руководителем проектов в учебном центре Керсти Вылу, с большой долей вероятности станет следующим вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам культуры и образования. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Новым вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры может стать 38-летняя Алевтина Ермакова, которая в настоящее время работает руководителем проектов в учебном центре Керсти Вылу.

Ермакова рассказала, что кохтла-ярвеские центристы предложили ей баллотироваться на пост вице-мэра, и она согласилась. "Я понимаю, что это сложная работа и большой вызов, которому сопутствуют риски", - сказала она, имея в виду, что баланс сил в городском собрании Кохтла-Ярве в последние годы не был стабильным, и неизвестно, как долго она сможет оставаться вице-мэром.

Опытный работник культуры и член Центристской партии

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