Новым вице-мэром Кохтла-Ярве может стать Алевтина Ермакова

Ермакова рассказала, что кохтла-ярвеские центристы предложили ей баллотироваться на пост вице-мэра, и она согласилась. "Я понимаю, что это сложная работа и большой вызов, которому сопутствуют риски", - сказала она, имея в виду, что баланс сил в городском собрании Кохтла-Ярве в последние годы не был стабильным, и неизвестно, как долго она сможет оставаться вице-мэром.