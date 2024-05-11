До более широкой общественности решение Малеваской основной школы перейти на эстоноязычное обучение во всех классах уже в следующем году, хотя закон требует этого поначалу только в первых и четвертых классах, дошло только на этой неделе, однако к этому шагу весь школьный коллектив под руководством директора Эвы Адамсон готовился уже давно.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эва Адамсон
В сложном процессе перехода на эстоноязычное обучение определяющую роль играют школьные руководители. Если одни из них ждут, что авось удастся еще получить отсрочку, и поэтому не спешат совершать подготовительные шаги, то другие понимают, что если неуклонно не идти вперед во имя этой цели, то все так и останется по-старому. Бесконечно можно говорить о том, что нет учителей, учебных материалов и бог знает чего еще. Но найти их - это и есть работа директора, а не, абстрактно говоря, государства.
Эва Адамсон сказала "Северному побережью", что есть твердый принцип, который следует учитывать всем школьным руководителям: задачей основной школы является подготовить учеников к тому, чтобы они на следующей ступени - будь то гимназия или центр профобразования - справлялись с учебой на эстонском языке и благодаря этому в будущем стали более конкурентоспособными.