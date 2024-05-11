ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Эва Адамсон

В сложном процессе перехода на эстоноязычное обучение определяющую роль играют школьные руководители. Если одни из них ждут, что авось удастся еще получить отсрочку, и поэтому не спешат совершать подготовительные шаги, то другие понимают, что если неуклонно не идти вперед во имя этой цели, то все так и останется по-старому. Бесконечно можно говорить о том, что нет учителей, учебных материалов и бог знает чего еще. Но найти их - это и есть работа директора, а не, абстрактно говоря, государства.