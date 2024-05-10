В Эстонии снижается число военных беженцев из Украины

C начала войны в Эстонию прибыли почти 160 000 украинских беженцев, из них 70 000 проследовали далее в другие страны. Желание остаться в Эстонии выразили около 90 000 военных беженцев из Украины.

Сейчас почти 31 000 военных беженцев проживают в Эстонии под временной защитой.

"В этом году их число уменьшилось по сравнению со временем начала войны. И число новых людей, которые приезжают в Эстонию и хотят получить здесь защиту, тоже стало меньше", - сказала глава отдела идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны Лийс Валту.

С начала войны многие беженцы уехали через Эстонию в другие страны, а часть из них возвратилась домой.

"Точное число беженцев, вернувшихся в Украину, назвать трудно, но мы видим людей, которые ранее получили у нас защиту и вид на жительство и уехали, перебрались в другие страны, какое-то время жили там или вернулись домой. Но среди них есть и те, кто снова вернулся в Эстонию и снова просит вид на жительство. То есть когда они видят, что ситуация дома по-прежнему тяжелая, что жить там в безопасности невозможно, они возвращаются", - отметила Валту.

"Это число невелико, но да, мы таких повторных заявителей все-таки видим", - добавила она.