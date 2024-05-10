СВОДКА ПОЛИЦИИ Предприятия оштрафованы за наем нелегальных работников

Одна фирма была оштрафована на 2000 евро, другая - на 950 евро.

Финнам пришлось сдать георгиевские ленточки на погранпункте

У женщины с финским гражданством, въехавшей в среду в Эстонию через Нарвский погранпункт, на сумочке была прикреплена георгиевская ленточка. Женщине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике. В отношении нее возбудили делопроизводство, а после сдачи ленты пропустили в Эстонию.

Днем позже на погранпереходе аналогичная история произошла с другим гражданином Финляндии.

Подпортили красоту "Porsche"

В полицию поступило сообщение о том, что в конце апреля с внедорожника "Porsche", припаркованного перед частным домом в волости Люганузе, злоумышленники сняли декоративную планку и две передние фары. Сумма ущерба составляет почти 500 евро.

Вору понадобилась снегоуборочная машина

В четверг в полицию поступило сообщение о том, что из хозяйственной постройки на дороге Козе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве украли садовый трактор и снегоуборочную машину. Сумма ущерба превышает 2500 евро.