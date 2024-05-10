Пожилой мужчина отдал мошенникам более 18000 евро

Схема обмана началась с того, что мужчине по WhatsApp позвонил представившийся оператором связи "Telia" мошенник, утверждавший, что у мужчины заканчивается договор об услугах связи. Для его продления мужчине выслали договор. Кроме того на телефон мужчины пришло сообщение, в которое тот ввел свои пин-коды.

Следующий звонок поступил к мужчине от мошенника, представившегося банковским работником и сказавшего, что на банковском счету мужчины произошли сомнительные сделки и мошенники, якобы, сняли с его счета большую сумму денег. Звонивший пообещал мужчине, что банк компенсирует причиненный ущерб, однако для поимки мошенников мужчина должен пойти в банк, снять свою наличность и передать ее на парковке некому молодому человеку.

Только после передачи денег мужчина понял, что стал жертвой мошенников и лишился 18200 евро.