В Старом городе Нарвы 9 мая уживались бок о бок два мира: на променаде у пограничной реки аплодировали российской пропаганде люди с преимущественно суровыми взглядами, на Ратушной площади объективно более ярко и зажигательно тусовались сторонники Дня Европы.
ФОТОГАЛЕРЕИ ⟩ В Нарве 9 мая встретились будущее и прошлое
Ни один из представителей официальной власти какого-либо уровня - кроме правоохранительных органов и спецслужб - не был замечен на Нарвском речном променаде, где почитатели Дня победы 9 мая внимали тому, что для них приготовили в Ивангороде, на российском берегу пограничной реки. Зато на Ратушной площади отметились многие, начиная от президента ЭР Алара Кариса, заканчивая чиновниками Нарвской горуправы.
Будущее и прошлое
На праздничном концерте по случаю Дня Европы выступили Алика Милова, Уку Сувисте и Нарвский симфонический оркестр, а также молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с солистами и школьная фолк-рок-группа "Kratt". Наибольшее количество людей собралось на Ратушной площади во время выступления своей знаменитой согорожанки Алики, кульминацией которого стал мощный и нестареющий хит Принса "Purple Rain", исполненный совместно с Уку Сувисте в сопровождении симфонического оркестра.
Один из пришедших на Ратушную площадь нарвитян, который до этого побывал на речном променаде, чтобы посмотреть выступления казачьего ансамбля и российских чиновников, так подытожил увиденное: "Тут - о молодости и надежде, на променаде - о скорби, грусти и "какую страну мы потеряли". На променаде также раздавали агитационные листовки за Айво Петерсона, арестованного и обвиненного в государственной измене, но баллотирующегося в Европарламент.
Определенную смелость пришлось проявить учителям математики и истории из Нарвской эстонской гимназии, пришедшим на променад с антипутинскими плакатами. Полиции пришлось немного потрудиться, чтобы защитить их от агрессивно настроенных нарвитян, которые обзывали их провокаторами.
Ранним утром 9 мая, как и в прошлом году, на стене одной из башен был развернут гигантский плакат, напоминающий и собравшимся на променаде, и веселящимся на противоположном берегу, что Путин - военный преступник.
Президент: свобода начинается в Нарве
Президент Алар Карис в своей приветственной речи на Ратушной площади сказал, что как член Европейского союза мы обязаны поддерживать тех, у кого в Европе хотят отнять свободу и будущее. "Вот почему мы помогаем Украине защитить себя. Потому что если у кого-то в Европе отнимают свободу, то вся Европа теряет свою долю свободы. Давайте помнить об этом сегодня", - сказал президент, напомнив, что Евросоюз начинается в Нарве и свобода начинается в Нарве, и что у нас в Эстонии есть повод гордиться всем этим.
На вопрос "Северного побережья", как бы президент пригласил нарвитян, наблюдающих за празднованием на другом берегу реки в России, на Ратушную площадь, Алар Карис ответил, что люди разные и любопытство всегда является движущей силой. "Некоторым, конечно, интересно посмотреть, что происходит на другом берегу реки. Я верю, что любопытство победит и тут, и они также придут посмотреть, что происходит здесь, на Ратушной площади", - сказал он.
Полиция: георгиевских ленточек нынче в Нарве было меньше
Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции майор Кальмер Янно сказал, что по сравнению с прежними годами нынче 9 мая на улицах Нарвы наблюдалось меньше георгиевских ленточек и другой запрещенной символики. "Те, что были обнаружены, были в основном повязаны вокруг цветов или на одежде людей", - отметил он.
По словам опытного полицейского, трудно даже примерно оценить, сколько людей наблюдали с речного променада за российским пропагандистским концертом. "Много людей ходили вокруг, - сказал он, добавив, что полиция в этот день находилась в Нарве с дополнительными патрулями, однако конфликтные ситуации разрешались мирно и силу применять не приходилось. - Я верю, что все горожане понимали, что обеспечение общественного порядка - это в интересах всех людей".