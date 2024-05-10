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ФОТОГАЛЕРЕИ В Нарве 9 мая встретились будущее и прошлое

Илья Смирнов Эрик Гамзеев
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Во время выступления Алики, Уку Сувисте и Нарвского симфонического оркестра Ратушная площадь была полна публики.
Во время выступления Алики, Уку Сувисте и Нарвского симфонического оркестра Ратушная площадь была полна публики. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Старом городе Нарвы 9 мая уживались бок о бок два мира: на променаде у пограничной реки аплодировали российской пропаганде люди с преимущественно суровыми взглядами, на Ратушной площади объективно более ярко и зажигательно тусовались сторонники Дня Европы.

Ни один из представителей официальной власти какого-либо уровня - кроме правоохранительных органов и спецслужб - не был замечен на Нарвском речном променаде, где почитатели Дня победы 9 мая внимали тому, что для них приготовили в Ивангороде, на российском берегу пограничной реки. Зато на Ратушной площади отметились многие, начиная от президента ЭР Алара Кариса, заканчивая чиновниками Нарвской горуправы.

Будущее и прошлое

На праздничном концерте по случаю Дня Европы выступили Алика Милова, Уку Сувисте и Нарвский симфонический оркестр, а также молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с солистами и школьная фолк-рок-группа "Kratt". Наибольшее количество людей собралось на Ратушной площади во время выступления своей знаменитой согорожанки Алики, кульминацией которого стал мощный и нестареющий хит Принса "Purple Rain", исполненный совместно с Уку Сувисте в сопровождении симфонического оркестра.

Один из пришедших на Ратушную площадь нарвитян, который до этого побывал на речном променаде, чтобы посмотреть выступления казачьего ансамбля и российских чиновников, так подытожил увиденное: "Тут - о молодости и надежде, на променаде - о скорби, грусти и "какую страну мы потеряли". На променаде также раздавали агитационные листовки за Айво Петерсона, арестованного и обвиненного в государственной измене, но баллотирующегося в Европарламент.

Определенную смелость пришлось проявить учителям математики и истории из Нарвской эстонской гимназии, пришедшим на променад с антипутинскими плакатами. Полиции пришлось немного потрудиться, чтобы защитить их от агрессивно настроенных нарвитян, которые обзывали их провокаторами. 

На речном променаде часть нарвитян наблюдали за пропагандистским концертом, который несколько часов длился на российском берегу реки.
На речном променаде часть нарвитян наблюдали за пропагандистским концертом, который несколько часов длился на российском берегу реки. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ранним утром 9 мая, как и в прошлом году, на стене одной из башен был развернут гигантский плакат, напоминающий и собравшимся на променаде, и веселящимся на противоположном берегу, что Путин - военный преступник.

Президент: свобода начинается в Нарве

Президент Алар Карис в своей приветственной речи на Ратушной площади сказал, что как член Европейского союза мы обязаны поддерживать тех, у кого в Европе хотят отнять свободу и будущее. "Вот почему мы помогаем Украине защитить себя. Потому что если у кого-то в Европе отнимают свободу, то вся Европа теряет свою долю свободы. Давайте помнить об этом сегодня", - сказал президент, напомнив, что Евросоюз начинается в Нарве и свобода начинается в Нарве, и что у нас в Эстонии есть повод гордиться всем этим.

На вопрос "Северного побережья", как бы президент пригласил нарвитян, наблюдающих за празднованием на другом берегу реки в России, на Ратушную площадь, Алар Карис ответил, что люди разные и любопытство всегда является движущей силой. "Некоторым, конечно, интересно посмотреть, что происходит на другом берегу реки. Я верю, что любопытство победит и тут, и они также придут посмотреть, что происходит здесь, на Ратушной площади", - сказал он. 

Полиция: георгиевских ленточек нынче в Нарве было меньше

Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции майор Кальмер Янно сказал, что по сравнению с прежними годами нынче 9 мая на улицах Нарвы наблюдалось меньше георгиевских ленточек и другой запрещенной символики. "Те, что были обнаружены, были в основном повязаны вокруг цветов или на одежде людей", - отметил он.

По словам опытного полицейского, трудно даже примерно оценить, сколько людей наблюдали с речного променада за российским пропагандистским концертом. "Много людей ходили вокруг, - сказал он, добавив, что полиция в этот день находилась в Нарве с дополнительными патрулями, однако конфликтные ситуации разрешались мирно и силу применять не приходилось. - Я верю, что все горожане понимали, что обеспечение общественного порядка - это в интересах всех людей".

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