ФОТОГАЛЕРЕИ В Нарве 9 мая встретились будущее и прошлое

На речном променаде часть нарвитян наблюдали за пропагандистским концертом, который несколько часов длился на российском берегу реки.

Ранним утром 9 мая, как и в прошлом году, на стене одной из башен был развернут гигантский плакат, напоминающий и собравшимся на променаде, и веселящимся на противоположном берегу, что Путин - военный преступник.

Президент: свобода начинается в Нарве

Президент Алар Карис в своей приветственной речи на Ратушной площади сказал, что как член Европейского союза мы обязаны поддерживать тех, у кого в Европе хотят отнять свободу и будущее. "Вот почему мы помогаем Украине защитить себя. Потому что если у кого-то в Европе отнимают свободу, то вся Европа теряет свою долю свободы. Давайте помнить об этом сегодня", - сказал президент, напомнив, что Евросоюз начинается в Нарве и свобода начинается в Нарве, и что у нас в Эстонии есть повод гордиться всем этим.

На вопрос "Северного побережья", как бы президент пригласил нарвитян, наблюдающих за празднованием на другом берегу реки в России, на Ратушную площадь, Алар Карис ответил, что люди разные и любопытство всегда является движущей силой. "Некоторым, конечно, интересно посмотреть, что происходит на другом берегу реки. Я верю, что любопытство победит и тут, и они также придут посмотреть, что происходит здесь, на Ратушной площади", - сказал он.

Полиция: георгиевских ленточек нынче в Нарве было меньше

Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции майор Кальмер Янно сказал, что по сравнению с прежними годами нынче 9 мая на улицах Нарвы наблюдалось меньше георгиевских ленточек и другой запрещенной символики. "Те, что были обнаружены, были в основном повязаны вокруг цветов или на одежде людей", - отметил он.

По словам опытного полицейского, трудно даже примерно оценить, сколько людей наблюдали с речного променада за российским пропагандистским концертом. "Много людей ходили вокруг, - сказал он, добавив, что полиция в этот день находилась в Нарве с дополнительными патрулями, однако конфликтные ситуации разрешались мирно и силу применять не приходилось. - Я верю, что все горожане понимали, что обеспечение общественного порядка - это в интересах всех людей".