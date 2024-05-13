ПЕРЕДОВИЦА Встреча дня сегодняшнего и вчерашнего

Пусть даже руки правящего Россией диктатора Путина по локоть в крови как невинных украинцев, так и брошенных на войну с ним россиян, в Эстонии все равно находятся тысячи человек, поклоняющихся ему и его политике и пропаганде. Живя в Эстонии, где им или их близким не грозит оказаться пушечным мясом, они все-таки демонстрируют, что им нравится то, что делает Путин.

Это подтверждает, что даже за прожитые ими во вновь обретшей независимость Эстонии тридцать с лишним лет это государство так и не стало им эмоционально близким. Крайне сложно заставить изменить свое мнение людей, окаменевших в прошлом и в российских пропагандистских мифах.

Скорее, остается радоваться тому, что молодое поколение потихоньку становится более близким к остальной Эстонии и начинает понимать, что на этой стороне значительно больше возможностей выбора и лучших видов на будущее. Переход на эстоноязычную школу должен только посодействовать этому.

Похвалы в связи с 9 мая достойна, однако, эстонская полиция. Во многом благодаря ее профессионализму этот чреватый конфликтами день прошел спокойно. Полицейские были хорошо видны на улицах Нарвы, но при этом ровным счетом настолько, насколько нужно, чтобы обеспечить общественный порядок. Они не стали главными героями этого дня, как иногда случалось с некоторыми футбольными судьями, которые теряли нить игры.