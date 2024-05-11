Министерство обороны смогло расширить учебный полигон в Сиргала, как рассказывает новостной портал Rus.ERR. Добиться расширения позволило закрытие территорий сланцевого карьера Вийвиконна.
Минобороны расширило учебный полигон в Сиргала
Район сланцевого карьера Вийвиконна передан Министерству обороны, за счет чего военные расширили полигон Сиргала, который также был построен на территории бывшего карьера.
"Полигон стал в три раза больше, чем раньше. Теперь можно будет проводить стрельбы, у которых опасная зона больше. Сейчас запрещающих знаков нет. Внешнюю границу полигона мы еще не маркировали. Хотим это сделать в ближайшие годы. В части Вийвиконна военные уже проводят тактические маневры на плато, поэтому следует быть осторожным передвигаясь там", - предупредил представитель Государственного центра оборонных инвестиций Элари Кальмару.
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