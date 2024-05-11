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Минобороны расширило учебный полигон в Сиргала

Северное побережье
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Учебный полигон в Сиргала.
Учебный полигон в Сиргала. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Министерство обороны смогло расширить учебный полигон в Сиргала, как рассказывает новостной портал Rus.ERR. Добиться расширения позволило закрытие территорий сланцевого карьера Вийвиконна.

Район сланцевого карьера Вийвиконна передан Министерству обороны, за счет чего военные расширили полигон Сиргала, который также был построен на территории бывшего карьера.

"Полигон стал в три раза больше, чем раньше. Теперь можно будет проводить стрельбы, у которых опасная зона больше. Сейчас запрещающих знаков нет. Внешнюю границу полигона мы еще не маркировали. Хотим это сделать в ближайшие годы. В части Вийвиконна военные уже проводят тактические маневры на плато, поэтому следует быть осторожным передвигаясь там", - предупредил представитель Государственного центра оборонных инвестиций Элари Кальмару.

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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