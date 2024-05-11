Минобороны расширило учебный полигон в Сиргала

"Полигон стал в три раза больше, чем раньше. Теперь можно будет проводить стрельбы, у которых опасная зона больше. Сейчас запрещающих знаков нет. Внешнюю границу полигона мы еще не маркировали. Хотим это сделать в ближайшие годы. В части Вийвиконна военные уже проводят тактические маневры на плато, поэтому следует быть осторожным передвигаясь там", - предупредил представитель Государственного центра оборонных инвестиций Элари Кальмару.