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Пьяному водителю и его машине в Нарве крепко досталось от дерева

Северное побережье
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Старое дерево. Иллюстративное фото.
Старое дерево. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Водитель, у которого потом выявили в организме признаки алкогольного опьянения, после аварии оказался в Нарвской больнице.

В полиции рассказали, что в ночь на субботу, 11 мая, в 1.45 дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с бывшим общежитием по нарвской улице Партизани, 4. На легковом автомобиле "Volkswagen Passat" 35 летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, его машина выехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Пострадавшего от столкновения водителя отправили в больницу.

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