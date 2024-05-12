Пьяному водителю и его машине в Нарве крепко досталось от дерева

В полиции рассказали, что в ночь на субботу, 11 мая, в 1.45 дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с бывшим общежитием по нарвской улице Партизани, 4. На легковом автомобиле "Volkswagen Passat" 35 летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, его машина выехала с проезжей части и врезалась в дерево.