В Нарва-Йыэсуу на шоссе в аварию попали три машины

Авария произошла около полудня в субботу, 11 мая, на 7-м километре шоссе между Нарвой, Нарва-Йыэсуу и Хийеметса. Автомобиль "Opel Astra Station Wagon", управляемый 67-летним мужчиной, как потом установила полиция, въехал в стоящий "Hyundai Getz", которым управлял 25-летний водитель.

От полученного удара "Hyundai", в свою очередь, налетел на стоявший перед ним автомобиль "Honda CR-V", за рулем которого была 50-летняя женщина.

В результате аварии сильнее всего пострадала пассажирка из автомобиля "Hyundai" - 44-летняя женщина. Ее доставили в больницу, о чем также сообщила полиция.