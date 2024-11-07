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В Вайвара сгорел дом

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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

В четверг утром сгорел садовый дом в деревне Вайвара. Люди в огне не пострадали

7 ноября в 6.47 из садового товарищества «Конна» поступило сообщение о пожаре в соседнем доме в деревне Вайвара города Нарва-Йыэсуу.

По словам звонившего, внутри здания также мог находиться пожилой человек. Когда приехали спасатели, садовый домик горел открытым пламенем, а внутри здания взорвался газовый баллон, вскоре обрушилась и крыша дома.

В доме отключили электричество.

К 7.32 пожар удалось взять под контроль. В ходе тушения выяснилось, что в здании нет людей.

Спасатели завершили работы по тушению в 9.56. В результате пожара был полностью уничтожен садовый домик и повреждены две теплицы.

Причина пожара выясняется.

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