Самолеты будут "бомбардировать" просторы Ида-Вирумаа вакциной от бешенства

Для вакцинации используются специальные приманки для диких животных, содержащие рыбную муку с вкапсулированной жидкой вакциной против бешенства.

Приманка с вакциной от бешенства, предназначенная для диких животных. Фото: Põllumajandus- ja toiduamet

Вакцину распространяют с воздуха с помощью небольших самолетов. Для обеспечения достаточной видимости самолеты летают на низкой высоте.

Вакцина не распространяется над городами, поселениями, дорогами и водоемами.

Ширина вакцинируемой зоны составляет 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва.

Начало распространения вакцины запланировано в Ида-Вирумаа вдоль реки Нарва, после чего продолжится в Южной и Юго-Восточной Эстонии вдоль границы Псковской области и южной части озера Чудского.

Важная информация для нашедших приманку с вакциной от бешенства: Найденную приманку следует оставить на месте, где она была обнаружена.

Если есть риск, что приманку могут найти дети или домашние животные, тогда при перемещении приманки следует использовать резиновые перчатки.

Если содержимое приманки попало в свежую рану, в глаза или рот, необходимо промыть эту область большим количеством воды, для кожи также использовать мыло, затем обратиться к семейному врачу.

Во время вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек внутри вакцинируемой зоны следует держать во дворах.

Дополнительную информацию о вакцинации от бешенства можно найти на сайте marutaud.ee.