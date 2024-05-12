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Самолеты будут "бомбардировать" просторы Ида-Вирумаа вакциной от бешенства

Северное побережье
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Природный ландшафт Ида-Вирумаа.
Природный ландшафт Ида-Вирумаа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проведет с 13 по 19 мая вакцинацию от бешенства лис и енотовидных собак на востоке Эстонии.

Для вакцинации используются специальные приманки для диких животных, содержащие рыбную муку с вкапсулированной жидкой вакциной против бешенства.

Приманка с вакциной от бешенства, предназначенная для диких животных.
Приманка с вакциной от бешенства, предназначенная для диких животных. Фото: Põllumajandus- ja toiduamet

Вакцину распространяют с воздуха с помощью небольших самолетов. Для обеспечения достаточной видимости самолеты летают на низкой высоте.

Вакцина не распространяется над городами, поселениями, дорогами и водоемами.

Ширина вакцинируемой зоны составляет 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва.

Начало распространения вакцины запланировано в Ида-Вирумаа вдоль реки Нарва, после чего продолжится в Южной и Юго-Восточной Эстонии вдоль границы Псковской области и южной части озера Чудского. 

Важная информация для нашедших приманку с вакциной от бешенства:

  • Найденную приманку следует оставить на месте, где она была обнаружена.
  • Если есть риск, что приманку могут найти дети или домашние животные, тогда при перемещении приманки следует использовать резиновые перчатки.
  • Если содержимое приманки попало в свежую рану, в глаза или рот, необходимо промыть эту область большим количеством воды, для кожи также использовать мыло, затем обратиться к семейному врачу.
  • Во время вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек внутри вакцинируемой зоны следует держать во дворах.
  • Дополнительную информацию о вакцинации от бешенства можно найти на сайте marutaud.ee.
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