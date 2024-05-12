Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проведет с 13 по 19 мая вакцинацию от бешенства лис и енотовидных собак на востоке Эстонии.
Самолеты будут "бомбардировать" просторы Ида-Вирумаа вакциной от бешенства
Для вакцинации используются специальные приманки для диких животных, содержащие рыбную муку с вкапсулированной жидкой вакциной против бешенства.
Вакцину распространяют с воздуха с помощью небольших самолетов. Для обеспечения достаточной видимости самолеты летают на низкой высоте.
Вакцина не распространяется над городами, поселениями, дорогами и водоемами.
Ширина вакцинируемой зоны составляет 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва.
Начало распространения вакцины запланировано в Ида-Вирумаа вдоль реки Нарва, после чего продолжится в Южной и Юго-Восточной Эстонии вдоль границы Псковской области и южной части озера Чудского.
Важная информация для нашедших приманку с вакциной от бешенства:
- Найденную приманку следует оставить на месте, где она была обнаружена.
- Если есть риск, что приманку могут найти дети или домашние животные, тогда при перемещении приманки следует использовать резиновые перчатки.
- Если содержимое приманки попало в свежую рану, в глаза или рот, необходимо промыть эту область большим количеством воды, для кожи также использовать мыло, затем обратиться к семейному врачу.
- Во время вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек внутри вакцинируемой зоны следует держать во дворах.
- Дополнительную информацию о вакцинации от бешенства можно найти на сайте marutaud.ee.