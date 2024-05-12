На учениях "Весенний шторм" начинается этап учебных боев за Эстонию

"Начало учений было отличным. На данный момент в маневрах задействовано более 12 тысяч бойцов. Важно, что во время выполнения тактических задач подразделения различных родов войск взаимодействуют друг с другом", - отметил главный планировщик учений "Весенний шторм" подполковник Феликс Роодвеэ. "Эти учения выделяются бо́льшим количеством союзников - представлена половина стран НАТО", - добавил он.

На второй неделе маневров в ходе учебных боев будет отрабатываться защита Западной и Южной Эстонии. Вдобавок состоятся совместные учения Сил обороны, Кайтселийта, Спасательного департамента по эвакуации гражданских, оповещения населения о воздушной угрозе и реагировании на химическое загрязнение.

В "Весеннем шторме" участвуют четыре подразделения бригадной численности и около 300 единиц бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Также задействованы истребители и штурмовая авиация, транспортные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В наряд сил входят реактивные системы залпового огня MLRS и M142 HIMARS, а также самоходные артиллерийские установки.