Пн, 13.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

На учениях "Весенний шторм" начинается этап учебных боев за Эстонию

Северное побережье
Copy
Во время учений "Весенний шторм" 2024 года.
Во время учений "Весенний шторм" 2024 года. Фото: Eesti Kaitsevägi

На следующей неделе в рамках учений "Весенний шторм" начнется этап учебных боев. Сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы будут практиковаться в обороне Западной и Южной Эстонии.

"Начало учений было отличным. На данный момент в маневрах задействовано более 12 тысяч бойцов. Важно, что во время выполнения тактических задач подразделения различных родов войск взаимодействуют друг с другом", - отметил главный планировщик учений "Весенний шторм" подполковник Феликс Роодвеэ. "Эти учения выделяются бо́льшим количеством союзников - представлена половина стран НАТО", - добавил он.

На второй неделе маневров в ходе учебных боев будет отрабатываться защита Западной и Южной Эстонии. Вдобавок состоятся совместные учения Сил обороны, Кайтселийта, Спасательного департамента по эвакуации гражданских, оповещения населения о воздушной угрозе и реагировании на химическое загрязнение.

В "Весеннем шторме" участвуют четыре подразделения бригадной численности и около 300 единиц бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Также задействованы истребители и штурмовая авиация, транспортные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В наряд сил входят реактивные системы залпового огня MLRS и M142 HIMARS, а также самоходные артиллерийские установки.

В прошлом году, как сообщает Министерство обороны, за счет резервистов был расширен штат округов территориальной обороны. Для их подготовки проводились учения "Ussisõnad". Теперь, во время "Весеннего шторма", они будут практиковаться в отражении гибридных угроз, обеспечивать защиту важных объектов и оказывать противодействие маневренным подразделениям условного противника. Помимо этого, совместно с союзниками резервисты будут отрабатывать обеспечение и отражение как воздушных, так и морских десантов на территории Эстонии.

В учениях "Весенний шторм" задействованы сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. В маневрах участвуют штаб Эстонской дивизии, 1-я и 2-я эстонские пехотные бригады, тыловая служба, командование киберобороны и другие подразделения Сил обороны и Кайтселийта. Представлена как боевая группа НАТО в Эстонии, так и соединения союзников и стран-партнеров, которые приехали в страну специально для участия в маневрах. В общей сложности задействовано около 14 тысяч бойцов.

В зоне проведения учений будут проходить учебные бои, а на дорогах можно будет встретить много военной техники. Силы обороны просят участников дорожного движения быть бдительными и учитывать, что преодоление привычных маршрутов может занимать больше времени, чем обычно.

Крупнейшими ежегодными учениями Сил обороны "Весенний шторм" руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.

"Весенний шторм" является частью серии учений НАТО "Steadfast Defender 2024" - крупнейших маневров альянса за последние десятилетия. С января по июль 2024 года в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих из 32 стран НАТО. Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Эстония
Наверх