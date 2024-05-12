На следующей неделе в рамках учений "Весенний шторм" начнется этап учебных боев. Сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы будут практиковаться в обороне Западной и Южной Эстонии.
На учениях "Весенний шторм" начинается этап учебных боев за Эстонию
"Начало учений было отличным. На данный момент в маневрах задействовано более 12 тысяч бойцов. Важно, что во время выполнения тактических задач подразделения различных родов войск взаимодействуют друг с другом", - отметил главный планировщик учений "Весенний шторм" подполковник Феликс Роодвеэ. "Эти учения выделяются бо́льшим количеством союзников - представлена половина стран НАТО", - добавил он.
На второй неделе маневров в ходе учебных боев будет отрабатываться защита Западной и Южной Эстонии. Вдобавок состоятся совместные учения Сил обороны, Кайтселийта, Спасательного департамента по эвакуации гражданских, оповещения населения о воздушной угрозе и реагировании на химическое загрязнение.
В "Весеннем шторме" участвуют четыре подразделения бригадной численности и около 300 единиц бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Также задействованы истребители и штурмовая авиация, транспортные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В наряд сил входят реактивные системы залпового огня MLRS и M142 HIMARS, а также самоходные артиллерийские установки.
В прошлом году, как сообщает Министерство обороны, за счет резервистов был расширен штат округов территориальной обороны. Для их подготовки проводились учения "Ussisõnad". Теперь, во время "Весеннего шторма", они будут практиковаться в отражении гибридных угроз, обеспечивать защиту важных объектов и оказывать противодействие маневренным подразделениям условного противника. Помимо этого, совместно с союзниками резервисты будут отрабатывать обеспечение и отражение как воздушных, так и морских десантов на территории Эстонии.
В учениях "Весенний шторм" задействованы сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. В маневрах участвуют штаб Эстонской дивизии, 1-я и 2-я эстонские пехотные бригады, тыловая служба, командование киберобороны и другие подразделения Сил обороны и Кайтселийта. Представлена как боевая группа НАТО в Эстонии, так и соединения союзников и стран-партнеров, которые приехали в страну специально для участия в маневрах. В общей сложности задействовано около 14 тысяч бойцов.
В зоне проведения учений будут проходить учебные бои, а на дорогах можно будет встретить много военной техники. Силы обороны просят участников дорожного движения быть бдительными и учитывать, что преодоление привычных маршрутов может занимать больше времени, чем обычно.
Крупнейшими ежегодными учениями Сил обороны "Весенний шторм" руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.
"Весенний шторм" является частью серии учений НАТО "Steadfast Defender 2024" - крупнейших маневров альянса за последние десятилетия. С января по июль 2024 года в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих из 32 стран НАТО. Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.