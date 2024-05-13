В "Noorus SPA Hotel" запущена водоочистка нового поколения

"С помощью технологии "Aquaphor" система водоснабжения "Noorus SPA Hotel" теперь работает автономно, и при необходимости мы можем очищать и опреснять морскую воду в пределах досягаемости", - заявил Александр Бочлин, вице-президент "Aquaphor".

Один из крупнейших спа-отелей Эстонии "Noorus" использует для водоснабжения собственную скважину, построенную несколько десятилетий назад, и вкладывает все больше средств в обеспечение качества воды. "Вода, используемая в гостинице, ресторане и бассейнах, соответствовала требованиям Департамента здоровья, но в условиях растущей конкуренции мы хотим предложить нашим клиентам самую лучшую воду", - пояснил главный инженер "Noorus SPA Hotel" Евгений Федоренко. "Инвестиции окупятся через год, поскольку уменьшится количество дезинфицирующих средств, используемых для очистки воды в гостинице, а также затраты на нагрев бытовой воды, отопление, уборку помещений, ремонт и обслуживание оборудования", - надеется он.

"Noorus SPA Hotel" - первый в Эстонии, где вся вода как в отеле, так и в спа-центре очищается с помощью системы осмоса APRO и мощных фильтров. Технология, созданная в центре разработок компании "Aquaphor International" в Израиле, обеспечит автономное и качественное водоснабжение гостиничного комплекса даже в случае, если что-то случится со скважиной.

"С потеплением климата вирусы и бактерии, которые пассивно находились в почве из-за холодного климата северных стран, возродятся, вызывая новые проблемы с качеством воды, которые ранее были известны только в южных странах", - рассказал Александр Бочлин, вице-президент "Aquaphor".

ТОО "Aquaphor International" со штаб-квартирой в Нарве - крупнейший в Европе производитель оборудования для очистки воды, технологические решения которого производятся в лабораториях Нарвы и Израиля.

Заводы "Aquaphor" расположены в Нарве и Силламяэ, на них в Эстонии работают 1600 человек.