ОДИН ВОПРОС Насколько длинные смены могут быть у несовершеннолетнего работника?

Юрист-консультант Инспекции труда ОЛЕНА СМОЛЬСКА:

- Взрослому работнику должно быть гарантировано не менее 11 часов отдыха подряд в течение 24 часов (ежедневный отдых считается с момента окончания одной смены до начала следующей). Однако в случае с несовершеннолетними при определении продолжительности ежедневного отдыха должны учитываться как возраст, так и школьная обязанность.

Соответственно, ребенку в возрасте от 7 до 12 лет должен быть гарантирован ежедневный отдых продолжительностью 20 часов во время школьных каникул (при этом он может работать не более 3 часов в день и не более 15 часов в неделю) и 22 часа во время учебного семестра (при этом он может работать не более 2 часов в день и не более 12 часов в неделю).

В случае работника в возрасте 13-14 лет необходимый период отдыха во время школьных каникул составляет 15 часов (при этом он может работать не более 7 часов в день и не более 35 часов в неделю); 21 час во время учебного семестра, при этом он может работать не более 2 часов в день (для легкой работы допускается 3 часа) и, соответственно, не более 12 часов в неделю.