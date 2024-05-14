Знакомство с войлоком у Ингери Паалонен состоялось около шести лет назад, когда она осталась без работы и, открыв ютьюб, искала чем можно было бы занять досуг. Пробовала шить из лоскутков, расписывать камни и прочее, но по-настоящему затянуло валяние.

- С детства любила шить одежду, но почему-то пошла учиться на товароведа, потом на бухгалтера. Последние семнадцать лет работала оператором на заправке, а когда в 2016 году встал вопрос поиска работы, пошла учиться в Ида-Вирумааский профцентр на портного. Вернулась к тому, что увлекало с ранних лет, - к шитью, поняла, что это возможность не просто вернуться к своему хобби, а делать это профессионально. До сих пор шила только по журнальным выкройкам, не знала технологии кроя. К тому времени уже попробовала технику валяния, покорившую разнообразием и возможностями. Подумала, что новые знания здесь тоже пригодятся. Так и было.