Йыхвиская гимназия снова нацелилась на звание школы года

До 24 мая в среде ERR "Novaator" будет открыто народное голосование, по итогам которого будет определена школа 2024 года. На звание претендуют десять прошедших в финал школ из шести уездов.

По словам Мерили Кярнер, руководителя проекта "Школа года" Департамента образования и молодежи, заявки подали школы со всей Эстонии, от Йыхви до Кихну.

- Свои видеоролики на конкурс прислали как крупные гимназии, так и небольшие сельские школы. В этом году мы хотели отметить те школы, которые используют разнообразные и интересные формы сотрудничества для поддержки учащихся, как внутри школы, так и с внешними сторонами, и умело интегрируют формальное и неформальное обучение. Приятно видеть, что, независимо от размера и местоположения школы, все же находят возможности сделать это, - сказала Кярнер.

Всего на этот конкурс подали заявки 24 школы. Жюри сделало первый выбор из всех поданных на конкурс работ и на основании выставленных баллов определило финалистов конкурса "Школа года".

Видео финалистов конкурса "Школа года" можно увидеть начиная с сегодняшнего дня в утренней передаче телеканала ETV "Terevisioon", а также на портале "Novaator". Народное голосование продлится до 24 мая по адресу: novaator.err.ee/aastakool.

Школа года будет определена на основе оценок жюри и результатов народного голосования. Победитель конкурса "Школа года" будет объявлен 3 июня в прямом эфире "Terevisioon".

В предыдущие годы звание школы года завоевывали Метскюлаская начальная школа, Ляэнемааская общая гимназия, Уулуская основная школа, Выруская гимназия, Вильяндиская гимназия и Таллиннская 32-я средняя школа.