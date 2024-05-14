Президент Алар Карис на бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу: Ида-Вирумаа должен использовать свои конкурентные преимущества

Во-первых, традиции промышленности надо вывести на новый уровень и достичь в результате конкурентного преимущества, которое можно представить остальному миру. Во-вторых, надо взять максимум от зеленого поворота посредством новых технологий. В-третьих, президент назвал сильной стороной Ида-Вирумаа здешних людей и жизненную среду.

В своей речи президент сделал упор на сказанные несколько лет назад мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным слова о жителях Ида-Вирумаа, что "все пессимисты отсюда уже уехали, остались только оптимисты".

Послушать выступления на проводимой вот уже третий год бизнес-конференции собрались около ста местных предпринимателей, представителей местного самоуправления и способствующих развитию региона энтузиастов.

Разговор шел о деятельности Фонда справедливого перехода, с детальным обзором которой выступил представитель правительства республики в Ида-Вирумаа Яанус Пурга. Если еще несколько месяцев назад в медиа можно было увидеть заголовки, подчеркивающие слабый интерес предпринимателей к региональному финансированию, то теперь в некоторых областях деятельности количество проектов и показатели интересующихся превысили ожидания.

Пийа Тамм из Ида-Вируского центра предпринимательства подробнее рассказала о креативной экономике и Йыхвиском киногородке.

Харди Мурула из Ида-Вируского союза самоуправлений подчеркнул важность преемственности в случае крупных проектов, каковыми являются добыча и повторное использование промышленных территорий.