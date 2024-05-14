Президент республики Алар Карис, выступивший на прошлой неделе 9 мая, в День Европы, на бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу "Будущее уже здесь", выделил три важные с точки зрения будущего региона темы.
Президент Алар Карис на бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу: Ида-Вирумаа должен использовать свои конкурентные преимущества
Во-первых, традиции промышленности надо вывести на новый уровень и достичь в результате конкурентного преимущества, которое можно представить остальному миру. Во-вторых, надо взять максимум от зеленого поворота посредством новых технологий. В-третьих, президент назвал сильной стороной Ида-Вирумаа здешних людей и жизненную среду.
В своей речи президент сделал упор на сказанные несколько лет назад мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным слова о жителях Ида-Вирумаа, что "все пессимисты отсюда уже уехали, остались только оптимисты".
Послушать выступления на проводимой вот уже третий год бизнес-конференции собрались около ста местных предпринимателей, представителей местного самоуправления и способствующих развитию региона энтузиастов.
Разговор шел о деятельности Фонда справедливого перехода, с детальным обзором которой выступил представитель правительства республики в Ида-Вирумаа Яанус Пурга. Если еще несколько месяцев назад в медиа можно было увидеть заголовки, подчеркивающие слабый интерес предпринимателей к региональному финансированию, то теперь в некоторых областях деятельности количество проектов и показатели интересующихся превысили ожидания.
Пийа Тамм из Ида-Вируского центра предпринимательства подробнее рассказала о креативной экономике и Йыхвиском киногородке.
Харди Мурула из Ида-Вируского союза самоуправлений подчеркнул важность преемственности в случае крупных проектов, каковыми являются добыча и повторное использование промышленных территорий.
Алар Салусте (Ragn&Sells) ознакомил с крупнейшим Северо-Европейским проектом цикличной экономики, в фокусе которой находятся полезные ископаемые региона и создание из них нового сырья и минералов, пользующихся высоким спросом. Зольные горы, многим кажущиеся бесполезными, при использовании правильной технологии являются источником новых минералов и сырья.
Лаури Анталайнен, эксперт Digiwise по развитию бизнеса, подчеркнул, что стандартизация, дигитализация и автоматизация уже в ближайшем будущем станут тремя основными компонентами управления, без которых не обойтись промышленным предприятиям с большой историей и традициями, если желают оставаться конкурентоспособными.
Яак Вийлипус из Министерства климата рассказал, что мы как морское государство должны и можем быть более открытыми для переадаптации связанных с мореходством производств на новые виды топлива и изменившийся спрос.
Валдар Лийве, являющийся советником городского управления Хельсинки по экспорту, поделился полезными соображениями о том, как мы выглядим снаружи и что становится критическим, когда мы хотим привлечь в регион новых инвесторов или туристов. Хорошие отношения надо беречь и развивать, и недостаточно, если ты поменяешь визитную карточку. Проактивный взгляд, позитивное отношение и инвестированное время окупят себя.
Джеймс Акуна, исполнительный руководитель Frontier Vectors, поделился очень практическими идеями по созданию международного центра обучения и сертифицирования в сфере беспилотной авиации (дронов). Региональные предпосылки для этого имеются, спрос тоже.
В следующем году конференция тоже состоится. Вероятно, в мае. И тогда одной из главных тем станет большее внимание новой генерации.
До новых встреч!