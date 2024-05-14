Михкель Нестор: Восстановительное лечение эстонской экономики будет долгим

Спад экономики длился уже с начала 2022 года, и все с нетерпением ждали, когда же он закончится - к сожалению, напрасно. В первые месяцы 2024 года уровень ВВП тоже уступал прошлогоднему, на этот раз - на 2,1%. По сравнению с пиком конца 2021 года объем экономики Эстонии на сегодня уменьшился примерно на 6%.

История с нынешним спадом экономики несколько странная. Ведь можно было бы предположить, что длившееся более двух лет снижение ВВП оказало на общество сильное влияние: обанкротившиеся предприятия, безработица, бедность и все прилагающееся к этому. К счастью, ничего подобного не заметно. Причиной такого противоречия является различие между реальным и номинальным экономическим ростом. Как правило, о ВВП, экономическом росте и спаде всегда говорят в реальных ценностях, то есть в постоянных ценах, а это означает, что дистанцируются от влияния изменения цен. Причина статистической трансформации понятна: если мы припишем к ценам ноль в конце, то это не значит, что государство стало в десять раз богаче.

В условиях быстрой инфляции реальный объем экономики в течение последних двух лет постоянно уменьшался, а номинальный объем рос. Вот и в предыдущем году номинальный ВВП Эстонии вырос на 4,6%. Более конкретно это проявилось в том, что подавляющее большинство предприятий по-прежнему работают с прибылью, занятость остается высокой и зарплаты растут быстро.