В этом году на Дне химика выступят сливки эстонской поп-музыки

Перед известными эстонскими артистами на сцену выйдет молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с почти часовой программой, в которой солисты также исполнят некоторые из самых известных песен с конкурса "Евровидение". Вечерняя концертная программа начнется в городском парке Кохтла-Ярве.

В завершение вечерней программы организаторы обещают сюрприз. В прошлом году это было шоу барабанщиков.

Спортивная программа Дня химика стартует уже днем на соседнем стадионе с искусственным покрытием. Традиционно главным событием дня является футбольный турнир, но также будут организованы соревнования по уличному баскетболу, диск-гольфу, перетягиванию каната и эстафетам.

С 15.00 будет работать детская зона, где ребятня сможет порезвиться на многочисленных батутах, поучаствовать в различных мастер-классах и встретиться с любимыми героями.

В этот день также будет организована экскурсия на завод масел "Petroter" "Viru Keemia Grupp", главного организатора Дня химика.