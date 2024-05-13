Главным исполнителем на Дне химика, крупнейшем в Кохтла-Ярве народном мероприятии, запланированном нынче на 25 мая, будет группа, солистами которой являются сливки эстонской поп- и рок-музыки, в том числе Танель Падар, Биргит Саррап, Уку Сувисте и Геттер Яани. Все они представляли Эстонию на конкурсе песни "Евровидение", а Танель Падар вместе с Дэйвом Бентоном 23 года назад стали там победителями.
В этом году на Дне химика выступят сливки эстонской поп-музыки
Перед известными эстонскими артистами на сцену выйдет молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с почти часовой программой, в которой солисты также исполнят некоторые из самых известных песен с конкурса "Евровидение". Вечерняя концертная программа начнется в городском парке Кохтла-Ярве.
В завершение вечерней программы организаторы обещают сюрприз. В прошлом году это было шоу барабанщиков.
Спортивная программа Дня химика стартует уже днем на соседнем стадионе с искусственным покрытием. Традиционно главным событием дня является футбольный турнир, но также будут организованы соревнования по уличному баскетболу, диск-гольфу, перетягиванию каната и эстафетам.
С 15.00 будет работать детская зона, где ребятня сможет порезвиться на многочисленных батутах, поучаствовать в различных мастер-классах и встретиться с любимыми героями.
В этот день также будет организована экскурсия на завод масел "Petroter" "Viru Keemia Grupp", главного организатора Дня химика.