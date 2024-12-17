Тысяча шагов при свете рождественских фонарей и праздник у елки

Конкурс рождественских фонарей в прошлом году прошел удачно - было тридцать участников, собралось и много зрителей. Организаторы решили сделать эту красивую акцию традиционной, назвав нынешний поход с фонарями "Тысяча шагов до рождественской ели" - посчитали, что именно столько занимает путь от центра культуры до площади Вирула.

- Фонарь или другой источник света может быть любой формы и размера, ведь главное - праздничное настроение и желание поделиться светом с окружающими, - напомнила директор центра культуры Светлана Короткова. - Жюри выберет самые оригинальные фонари, создатели которых получат призы.

В этом году на площадь не привезут домики, но главный гость праздника удобно устроится в палатке, которую для него установят. Он всегда готов выслушать всех маленьких и взрослых горожан. Можно написать свое пожелание, порадовать его стихами или песнями, что, конечно же, не останется без награды.

Сбор в 16.00 перед Кохтла-Ярвеским центром культуры (Кескаллеэ, 36), откуда стартует совместная прогулка к рождественской ели. Помимо конкурса рождественских фонарей, в воскресный вечер горожан ждет развлекательная программа от местных артистов: танцевальный коллектив "Арабеск", группа лайн-танца "A.C.D.", женская группа ансамбля народного танца "Вирулане" и огненное шоу театра огней "Зеркала".