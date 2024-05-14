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Канцлер права успокаивает кивиылиских родителей Школа справится с эстоноязычным обучением

Эрик Калда
, журналист
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Канцлер права Юлле Мадизе находит, что у родителей учеников Кивиылиской 1-й средней школы нет повода бояться снижения качества обучения их детей.
Канцлер права Юлле Мадизе находит, что у родителей учеников Кивиылиской 1-й средней школы нет повода бояться снижения качества обучения их детей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Канцлер права Юлле Мадизе находит, что, несмотря на реорганизацию системы образования в Люганузе, в результате которой в эстонской школе вырастет количество детей с русским родным языком, это не угрожает качеству обучения эстоноязычных детей.

К канцлеру права обратился встревоженный житель Кивиыли, по оценке которого Кивиылиская 1-я средняя школа не в состоянии в дальнейшем гарантировать детям с эстонским родным языком обучение требуемого качества, так как в школе будет больше, чем раньше, иноязычных учеников.

"Я нахожу, что каждый, независимо от своей национальности, имеет равное право получать образование на эстонском языке. Если учащийся с другим родным языком нуждается при учебе на эстонском языке в дополнительной поддержке, то это не значит, что ученика с родным эстонским языком можно оставить без руководства и поддержки. То есть нет причин считать, что права разговаривающих на эстонском языке детей будут нарушены, когда в школе приступят к учебе больше иноязычных детей", - ответила канцлер права.

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