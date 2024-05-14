Канцлер права Юлле Мадизе находит, что, несмотря на реорганизацию системы образования в Люганузе, в результате которой в эстонской школе вырастет количество детей с русским родным языком, это не угрожает качеству обучения эстоноязычных детей.
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Канцлер права успокаивает кивиылиских родителей ⟩ Школа справится с эстоноязычным обучением
К канцлеру права обратился встревоженный житель Кивиыли, по оценке которого Кивиылиская 1-я средняя школа не в состоянии в дальнейшем гарантировать детям с эстонским родным языком обучение требуемого качества, так как в школе будет больше, чем раньше, иноязычных учеников.