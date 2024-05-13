СВОДКА ПОЛИЦИИ В Йыхви мужчине угрожали оружием

Полиция задержала угрожавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Драки мужчин в Кохтла-Ярве и Нарве

11 мая в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 50-летний мужчина побил 38-летнего мужчину. Полицейские задержали 50-летнего мужчину. Оба мужчины были пьяны.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве 49-летний мужчина ударил 60-летнего мужчину во время конфликта, произошедшего во время совместного употребления алкоголя.

11 мая в полицию сообщили, что на улице Хайгла в Нарве 43-летний мужчина ударил 37-летнего мужчину во время конфликта.

Точные обстоятельства инцидентов с применением насилия полиция установит в рамках уголовного производства.

В Кивиыли подрались пьяницы

11 мая полиция была вызвана в город Кивиыли, где в ходе конфликта 38-летний мужчина ударил 58-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Все участники ссоры были пьяны.

Псевдопрокурор выманил у жертвы восемь тысяч

10 мая в полицию обратилась 53-летняя женщина, с которой связался человек, представившийся сотрудником прокуратуры, и сообщил, что на ее имя хотят оформить кредит. Следуя инструкциям, женщина скачала на свой компьютер программу "AnyDesk" и ввела свои ПИН-коды. После этого с ее счета было сделано несколько переводов на счета других людей. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 8090 евро.