ПЕРЕДОВИЦА Как Корб в 1996 году

Тогда негражданам снова разрешили голосовать на местных выборах, а пришедший к власти в Кохтла-Ярве Валерий Корб выдворил из городского управления большое количество чиновников, которых привел в горуправу предыдущий мэр Айн Калмару и которые стали заметными деятелями в различных сферах.

Корб заменил этих людей людьми посредственными, но полностью ему преданными. Последствием стало почти четверть века "ледникового периода" в развитии Кохтла-Ярве по сравнению с другими крупными городами Эстонии.

Поскольку Корб и еще несколько городских руководителей того времени снова оказались у власти в Кохтла-Ярве, старые методы используются против тех чиновников, которые по каким-то причинам кажутся им не вполне лояльными. Хотя нынешним властям должно быть глубоко стыдно за то, что они избрали вице-мэром в области культуры человека, ничего не знающего об эстонской культуре, они даже не краснеют по этому поводу. Не говоря уж о том, чтобы собрать чемоданы и вежливо подать в отставку из-за столь серьезного и позорного промаха.

Для Центристской партии, которая становится все более маргинальной в эстонской политике, Кохтла-Ярве является одним из последних оплотов власти, и для ее сохранения сгодятся любые средства. Соцдемы, которые четверть века находились в Кохтла-Ярве в оппозиции, теперь вкусили власть и пытаются удержать ее зубами.

Будем надеяться, что этот коктейль не превратится в еще одну четверть века "ледникового периода" в Кохтла-Ярве.