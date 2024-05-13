Праздничные Дни города Нарвы начнутся уже в мае

В рамках Дней города в этом году запланированы: детский спортивный праздник "Город мечты", большой праздничный гала-концерт национально-культурных обществ в рамках года богатства культур, День художника, "Гонки на мыльницах", стильное мероприятие в художественной арт-резиденции, а также концерты творческих коллективов города и звезд эстонской эстрады.

Программа Дней города также включает в себя Нарвский городской забег, который представлен пятикилометровой дистанцией и полумарафоном протяженностью 21,1 км.

Самыми массовыми событиями праздника наверняка станут праздничное шествие, которое пройдет 31 мая, и концерты в парке EV100. Шествие стартует в 18.30 на Петровской площади, пройдет по улице Александра Пушкина и завершится в парке EV100.

Далее нарвитян и гостей города ждет зрелищная концертная программа, которая в пятницу, 31 мая, включает в себя выступление Тани Михайловой-Саар, а субботний вечер 1 июня украсят группа "Траффик" и Алика.

В день защиты детей 1 июня в парке EV100 будет предложено много развлечений, а для детей будут бесплатные батуты.

Вход на все мероприятия свободный.

Подробно ознакомиться с программой Нарвских дней города можно на городском веб-сайте: www.narva.ee​