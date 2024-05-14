СТАТИСТИКА Численность населения Эстонии растет за счет иммигрантов из Украины

По состоянию на начало 2024 года в Эстонии проживает 1374687 человек. В прошлом году родилось 10949 человек и умерло 16002.

По словам руководителя группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, в Эстонию прибыло 26399 человек, покинуло страну 12543 человека.

- Естественный прирост был отрицательным (-5053 человека), однако сальдо миграции осталось положительным (+13856 человек). Численность населения Эстонии за год выросла на 8803 человека, - сообщила Трасберг и добавила, что, к сожалению, прошлый год характеризуется чрезвычайно низкой рождаемостью: родилось чуть менее 11 тысяч детей.

По словам аналитика, на рост численности населения второй год подряд наибольшее влияние оказывает иммиграция в Эстонию граждан Украины. Половина иммигрантов имели гражданство Украины, из них в Эстонии на постоянной основе остались жить 13082 человека.

- По состоянию на начало 2024 года в Эстонии проживает 60414 граждан Украины, они составляют 4,4% от всего населения. Из них 44480 человек, то есть три четверти (73%) прибыли в Эстонию с начала 2022 года, - рассказала Трасберг.

Рождаемость упала еще больше

В прошлом году в Эстонии родилось 10949 детей, что на 697 детей меньше, чем годом ранее. Это новый самый низкий показатель рождаемости в истории демографической статистики Эстонии.

- Снижение рождаемости на протяжении нескольких лет подряд прежде всего является отражением настроений в обществе. Неуверенность в будущем, вызванная экономическим спадом и войной в Украине, снижает желание семей заводить детей, - объяснила Терье Трасберг и добавила, что в последние годы рождаемость снизилась почти во всех странах Европы.

Изменение численности населения, 2010-2023 Фото: Statistikaamet

Первые дети составляют 40% от всех новорожденных, вторые - 34% и третьи - 18%. В прошлом году средний возраст рожениц составлял 31 год, возраст первородящих - 29 лет.

- Средний возраст первородящих за последние пять лет повысился на один год. Среди родивших в прошлом году женщин 86% имели гражданство Эстонии, 5% - гражданство Украины и 3% - гражданство России, - уточнила Трасберг.

Умерло в Эстонии в прошлом году 16002 человека. "В прошлом году было на 1313 смертей меньше, чем в позапрошлом году, и на 2585 меньше, чем в 2021 году, когда смертность достигла пика за годы пандемии. Число смертей в прошлом году снизилось до среднего показателя за 2010-2019 годы", - прокомментировала Трасберг.