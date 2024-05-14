Ночь музеев пройдет снова по всей Эстонии

Почти две сотни музеев и других мест, связанных с наследием, будут в этот вечер открыты с 18.00 до 23.00. Они предложат гостям увлекательные специальные программы.

В Ночь музеев билеты в музеях будут стоить всего 1 евро. Многие музеи и места, связанные с наследием, будут открыты и вовсе бесплатно.

Вход в музеи, присоединившиеся к проекту Музейной карты, при предъявлении музейной карты тоже бесплатный.

В этот раз для Ночи музеев, которую проводит Союз музеев Эстонии, была выбрана тема "Свобода в ночи!".

- Ночь музеев пройдет уже в пятнадцатый раз, - комментирует исполнительный директор Союза музеев Эстонии Ану Вильтроп. - В прошлом году всего было более 70 тысяч посетителей, а участвовало 188 музеев и других учреждений, связанных с наследием. То, что количество программ уже приближается к двухстам, говорит о том, что участники считают Ночь музеев очень важной площадкой для ознакомления публики со своими помещениями, выставками и программами.

Вильтроп также напоминает, что в свободном государстве никогда не должен терять актуальности диалог о свободе, а сейчас, когда в мире продолжает нарастать напряжённость, размышление о свободе и её понимание особенно важны.

Ознакомиться с программой Ночи музеев можно на специальной веб-странице.