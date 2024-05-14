Сотни взрывоопасных предметов были обезврежены в Ида-Вирумаа за три дня

Спасательный департамент уточняет, что среди находок были снаряды, ручные гранаты, реактивные снаряды, противотанковые мины, взрыватели и патроны. Неподалеку от Синимяэ была сделана самая крупная находка - 132-миллиметровая советская ракета.

В районе поисков работали семеро саперов и помощников саперов, помогал еще один сапер Сил обороны Эстонии. Работы проводились с 7 по 9 мая.

- Работа прошла успешно, и мы получили большое количество находок, а также лучшее представление о районе, куда направить следующие более крупные поиски. Для нас важно обезвредить все опасные взрывчатые материалы, потому что таким образом мы можем обеспечить безопасность населения и более безопасную среду проживания, - прокомментировал Расмус Руден, главный сапер восточно-эстонской взрывной группы из Центра разминирования Спасательного департамента, который руководил этими работами.

Специалисты по разминированию рекомендуют людям всегда сообщать о взрывных устройствах, позвонив по номеру 112. По номеру службы экстренной помощи следует звонить, даже если есть только подозрение на наличие взрывного устройства.

Наказания за добровольную сдачу взрывчатых веществ и устройств не предусмотрено.