Президенты Эстонии и Исландии едут сегодня в Ида-Вирумаа

"Все страны Северной Европы и Балтии теперь являются членами НАТО, что позволяет нам открыто и на равных обсуждать вопросы безопасности и оборонной политики", - заявил во время встречи с президентом Исландии Гвюдни Торласиусом Йоуханнессоном Алар Карис, слова которого утром 15 мая передали пресс-служба канцелярии президента Эстонии и новостные порталы ERR.

"Нам необходимо и дальше укреплять региональную безопасность и оборонное сотрудничество, а также усилить давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию, - добавил Карис, напомнив, что Эстония и Исландия - очень близкие друзья, союзники и единомышленники. - Мы помним поддержку Исландии в восстановлении нашей независимости. Живя рядом с агрессивным соседом, мы высоко ценим вклад Исландии в коллективную оборону Балтийского региона. Для сдерживания России необходимо тесное сотрудничество между союзниками на всех уровнях".

Президенты Эстонии и Исландии обменялись мнениями по вопросам климата, энергетики и гибридных угроз. Глава эстонского государства отметил, что Исландия является для Эстонии примером для подражания в использовании возобновляемых источников энергии. Президенты также обсудили ситуацию в Грузии.

В среду, 15 мая, президенты Эстонии и Исландии совершат совместную поездку по Ида-Вирумаа. Они посетят школу разработчиков программного обеспечения kood/Jõhvi, Музей Синимяэских высот в Вайвара, Нарвский замок и Музей-шахту в Кохтла-Нымме, а также встретятся с представителями Департамента полиции и погранохраны, передает Rus.ERR.