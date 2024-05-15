Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.05-23.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с Йоко Алендер: "Urmas Alender. Elu kui looming" / "Урмас Алендер. Жизнь как творчество".
* В Тойлаской гимназии в большом зале в 18.00 - весенний концерт Тойлаской гимназии и Тойлаской музыкально-художественной школы.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - презентация "Банного романа герцогини" Николая Павленко и музыкально-поэтический вечер. Музыку и стихи предложит музыкант и поэт Георгий Георгиевский.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Хиты 80-х и 90-х", концерт группы "Маки".
Пятница, 17 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: в путешествие по Эстонии.
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.00 - "Шагаем в лето", итоговый концерт студии "Лабиринт".
* В Силламяэ в зале молодежного центра по интересам "Улей" в 18.00 - "Волшебная страна", отчетный концерт (академическое пение). Вход свободный.
Суббота, 18 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день переработки в Европе.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 - весенний концерт Нарвской музыкальной школы. Билет - 2 евро.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - "В кругу друзей", отчетный концерт танцевального коллектива "Антарес". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
* В Нарвском Доме детского творчества в 14.00 - концерт вокальной студии "Пяэзуке", посвященный 111-й годовщине Раймонда Валгре.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 15.00 - "Музыка театра и кино", концерт женского хора "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 16.00 - концертная постановка "Raju reliikvia": Йыхвиский биг-бенд, дирижер Райво Каллас, интермедии в исполнении Эйли Неухаус (Раквереский театр), солист Пеэтер Прикс, в сопровождении Райна Ряммала (клавишные). Вход свободный. Приветствуются пожертвования на установку скульптуры Эдуарда Борнхёэ в Йыхви.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт, посвященный 25-летию ансамбля "Magic Land".
* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - концерт, посвященный 75-летию ансамбля народного танца "Сувенир". Будет исполнено почти 30 танцев 23 стран. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "The Art of Intelligence", концерт танцевальной студии "Пять звезд". Билет - 10 евро.
Воскресенье, 19 мая
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.00 - "Rocky Road", концерт академического мужского хора Таллиннского технического университета.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 16.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Varjud".
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - "Boogie Company". Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Среда, 22 мая
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Золотой ключик", спектакль театра-студии "16.komnata".
Четверг, 23 мая
* На площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры - XXI праздник песни и танца малышей "Ребенок Эстонии": 10.00 - шествие от здания Кохтла-Ярвеского городского управления, 10.15 - концерт на площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. В случае дождливой погоды мероприятие пройдет в центре культуры. Принимают участие воспитанники детских садов Кохтла-Ярве. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.30 на русском языке и в 17.30 на эстонском языке - презентация книги Катри Райк "Narva jõe-ääre lood. Elmar Kella mälestused" / "Истории нарвских берегов. Воспоминания Эльмара Келля". Каждый участник получит книгу в подарок.
* В Ийзакуском народном доме в 17.30 - отчетное выступление танцевального класса Ийзакуской школы искусств.
СПОРТ
Четверг, 16 мая
* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - финальный этап Мяэтагузеской серии викторин.
Пятница, 17 мая
* У служебного здания Айдуского центра водных приключений в 18.00 - старт 24-часовой гонки каноэ-двоек.
Суббота, 18 мая
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярве от спортцентра "Wiru" в 11.45 стартует Кохтла-Ярвеский городской забег.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Narva Trans U21".
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
* У служебного здания Айдуского центра водных приключений в 18.00 - финиш 24-часовой гонки каноэ-двоек.
Воскресенье, 19 мая
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, тет-а-тет.
* В Вока в 12.00 стартует молодежная серия по ориентированию. Центр соревнований - на Вокаском стадионе.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Новым командам необходимо зарегистрироваться не позднее 17 мая.
Среда, 22 мая
* В Ольгина с 18.00 до 19.00 открыт старт Нарвской среды ориентирования.
Четверг, 23 мая
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 15.30 - Международный мемориал Хейно Липпа по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 17 мая
* В Нарва-Йыэсуу - день истории "Narva-Jõesuu - väärtuslik Eesti väikelinn": 13.00 - экскурсию по городу проведет защитник старины, житель Нарва-Йыэсуу Мадис Туудер, экскурсия начинается у школы; 14.30 - в Белом зале (ул. Кеск, 3) пройдут семинар, презентации по истории и современности города Нарва-Йыэсуу. Информация: info@muinsuskaitse.ee.
Суббота, 18 мая
* На площадке перед Куртнаским общественным домом с 11.00 до 14.00 - весенняя ярмарка "зеленых пальчиков". Выступления и блинчики - от Куртнаского молодежного центра. Эксклюзивная выставка текстильного искусства в парке.
* В Кийкласком народном доме в 14.00 - суббота летнего праздника / suvistepüha. В гостях - НКО "Lokirebased" и алутагузеские народные музыканты. Под звучание фольклорной музыки изготовим украшения с магическими символами. Для укрепления тела предложим ячменный караск с яичным маслом.
* В Йыхви напротив "Pargi Keskus", улица Парги T9, с 12.00 до 21.00 - большая Йыхвиская улица еды.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле с 16.00 до 16.45 - бесплатное катание на коньках, в 17.00 - ледовое шоу: серебряный призер чемпионата Европы Александр Селевко и члены олимпийской сборной Эстонии. Вход бесплатный.
* В Йыхви у церкви святого Михаила с 16.00 до 23.00 - Ночь музеев: 16.00 - благотворительный концерт "Raju reliikvia", 17.00 - обзор историка Валло Реймаа о деятельности писателя Эдуарда Борнхёэ в Ида-Вирумаа, детская викторина, игра с сокровищами и изготовление открыток, 19.00 - полчаса органной музыки, выступает Светлана Веренич. Открыта выставка об Эдуарде Борнхёэ. Можно посетить церковную башню и музей Йыхвиской крепости-церкви. Подробно: johvimuuseum.ee/uudised/.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 18.00 до 22.00 - Ночь музеев "Öös on vabadust" / "В ночи есть свобода": 18.00-19.00 - детская программа, 18.15 и 18.30 - песочная анимация "Legend põlevkivist" / "Легенда о сланце", 18.30 - программа Кохтла-Ярвеского объединения художников "Portree sünd" / "Рождение портрета", 19.00 - от Белого зала стартует прогулка с гидом "Järve hariduse jälgedes" / "По следам ярвеского образования".
* Во дворе Кауксиского центра посещений RMK с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев: однодневная выставка инструментов, используемых в лесу, лесной буфет, поход по лесу.
* В Художественной галерее Нарвского музея - Ночь музеев "Öös on vabadust" / "В ночи есть свобода": 19.30 (на эстонском языке), 18.30 и 20.30 (на русском языке) - эксклюзивная экскурсия: предпросмотр новой выставки. Билет - 5 евро.
* В Нарве в музее старинных мотоциклов "MotoNurk" (ул. Вестервалли, 17a) с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев "В ночи есть свобода".
* В Силламяэском музее с 18.00 - Ночь музеев "В ночи есть свобода". Программа: sillamae.ee.
* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее с 18.00 до 22.00 - Ночь музеев "В ночи есть свобода": связи Нарва-Йыэсуу с Ингерманландией, песни и игры ингерманландцев.
* В Нарве в Александровской церкви с 18.00 до 22.00 - Ночь музеев "В ночи есть свобода": экскурсия с гидом, видеоинсталляция, совместное пение хоралов в сопровождении органа. Билет - 1 евро.
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