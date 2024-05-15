МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.05-23.06 Куда пойти в будни и на выходных

Среда, 22 мая

* В Ольгина с 18.00 до 19.00 открыт старт Нарвской среды ориентирования.

Четверг, 23 мая

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 15.30 - Международный мемориал Хейно Липпа по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.

* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 17 мая

Мадис Туудер. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Нарва-Йыэсуу - день истории "Narva-Jõesuu - väärtuslik Eesti väikelinn": 13.00 - экскурсию по городу проведет защитник старины, житель Нарва-Йыэсуу Мадис Туудер, экскурсия начинается у школы; 14.30 - в Белом зале (ул. Кеск, 3) пройдут семинар, презентации по истории и современности города Нарва-Йыэсуу. Информация: info@muinsuskaitse.ee.

Суббота, 18 мая

* На площадке перед Куртнаским общественным домом с 11.00 до 14.00 - весенняя ярмарка "зеленых пальчиков". Выступления и блинчики - от Куртнаского молодежного центра. Эксклюзивная выставка текстильного искусства в парке.

* В Кийкласком народном доме в 14.00 - суббота летнего праздника / suvistepüha. В гостях - НКО "Lokirebased" и алутагузеские народные музыканты. Под звучание фольклорной музыки изготовим украшения с магическими символами. Для укрепления тела предложим ячменный караск с яичным маслом.

"Pargi Keskus". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Йыхви напротив "Pargi Keskus", улица Парги T9, с 12.00 до 21.00 - большая Йыхвиская улица еды.

Александр Селевко. Фото: SCANPIX

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле с 16.00 до 16.45 - бесплатное катание на коньках, в 17.00 - ледовое шоу: серебряный призер чемпионата Европы Александр Селевко и члены олимпийской сборной Эстонии. Вход бесплатный.

Йыхвиская церковь святого Михаила. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik