Маргус Вийгимаа: Сердце и гены - знайте о своих рисках

Большую помощь в лечении пациентов оказывает использование фармакогенетической ДНК-панели, которая позволяет выявить генетические вариации, влияющие на эффективность лечения препаратами и риск развития побочных эффектов. Это позволяет подобрать наиболее подходящий для пациента препарат. Например, для снижения уровня холестерина можно подобрать нужный тип статинов в правильной дозировке, чтобы снизить риск побочных эффектов и добиться хорошего результата лечения. По результатам анализа мы также можем получить дополнительные рекомендации о том, какой гипотензивный или антитромботический препарат наиболее подходит конкретному пациенту и насколько эти препараты ему подходят.

Персонализированная медицина - это новая и развивающаяся область медицины, целью которой является учет диагностических тестов, лабораторных исследований и генетических данных при составлении планов и решений по лечению. Хотя персонализированная медицина в мире еще только зарождается, в Эстонии реализуется проект клинической персонализированной медицины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний "EstPerMed". Это прецизионная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, и Эстония находится на переднем крае этой области в мире. Знание и доступ к генетической информации, а также умелое использование нашей современной информационной системы здравоохранения открывают хорошие возможности для индивидуальной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как можно раньше и во все более молодом возрасте.

Мы надеемся, что в результате этих исследований в ближайшие годы лабораторные данные каждого жителя Эстонии будут включать в себя и результат оценки генетического риска сердечно-сосудистых заболеваний. Полигенная оценка риска (рассчитанная на основе десятков тысяч вариантов генов) позволит уточнить величину риска сердечно-сосудистых заболеваний. В результате этих исследований мы хотим доказать, что у людей с более высоким генетическим риском, которые до сих пор оставались в тени и не знали о своем высоком наследственном риске, активное влияние на поведение в отношении здоровья и, при необходимости, начало профилактического лечения позволит предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Гены не действуют в одиночку. Образ жизни, диета, физические упражнения и управление факторами риска снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти факторы более важны, чем гены, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Будьте капитаном своего корабля здоровья, ведь 50% в ваших собственных руках. Даже если мы унаследовали от родителей плохие гены, обуславливающие предрасположенность к болезням сердца, последовательное улучшение факторов риска, связанных с образом жизни, поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.