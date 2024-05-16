После долгих раздумий Кохтла-Ярвеское горуправление решило пойти навстречу пожеланию Министерства образования и науки и отдать недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, государству, которое построит там новое здание для Ярвеской школы. Для принятия решения необходимо также согласие горсобрания.
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Согласие горуправления отдать недвижимость Славянской основной школы государству ждет одобрения от горсобрания
Горуправление считает, что для приведения кохтла-ярвеских школьных зданий в соответствие с сегодняшними требованиями целесообразно отдать расположенную по улице Пярна, 49 недвижимость Славянской основной школы государству для строительства там нового учебного здания Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы.