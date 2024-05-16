"Viis Tähte" будет танцевать в свете серебра

У большого коллектива - 106 танцоров в пяти возрастных группах, сезон был плодотворный, руководители Айникки Сеппар, Юлия Рязанцева и Анастасия Тихомирова постарались максимально разнообразить уроки танцев - от народной хореографии до современной стилизации. Модерн, джаз, хип-хоп, фламенко, латина, импровизация - все лучшие номера представят в полуторачасовом концерте.

- Участвовали в конкурсах, где заработали немало наград, - довольна Айникки. - Не скажу, что это было легко, иногда мне и коллегам приходилось выходить из зоны комфорта, чтобы наши композиции судьи заметили, придумывать необычные образы и костюмы.

Зрителей ждет много сюрпризов. Например, новый татарский танец - Ида-Вирумааское общество татарской культуры сшило чудесные костюмы, а Юлия Рязанцева поставила народный танец, который на танцевальной олимпиаде в Тарту был в тройке лучших. Стараясь развивать творческое начало у танцовщиков, молодые хореографы поощряют желание воспитанников самим ставить танцы, лучшие сольные номера и дуэты тоже смогут оценить зрители.

Заниматься танцами никогда не рано, что докажет выход самой юной участницы ансамбля Эунисе Сеппар, ей всего два года.

Зрительный зал и сцена заблистают серебром. Объявлен дресс-код "серебро".

- Это не значит, что если кто-то придет на концерт в чем-то другом, то не пустят, - объясняет Айникки. - Нам нравится, что не только танцоры, но и зрители готовятся к вечеру, поработают над своим образом. Это необязательно, но мы уже убедились, что это для многих интересно и внутренняя ответственность у зрителей существует. Это создает настроение, в прошлом году темой было "Гэтсби" - все в золоте, теперь фаворитом станет серебро. Мы и сцену оформим в этом стиле.

Ансамбль "Viis Tähte" начинал свою биографию 16 лет назад с любительского кружка при молодежном центре Кохтлаской волости, созданного старшеклассницей Ярвеской гимназии Айникки Сеппар. Получив высшее хореографическое образование в Вильяндиской академии культуры, она продолжает развивать свое детище уже на профессиональном уровне.